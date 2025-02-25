Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
• Tìm kiếm, tư vấn khách hàng có nhu cầu may đồng phục.
• Chăm sóc khách hàng, chốt đơn.
• Phát triển thị trường theo định hướng của công ty.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/nữ, từ 20 - 35 tuổi.
• Không cần kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
• Năng động, chịu khó, giao tiếp tốt.
* Trình độ: Từ Trung cấp trở lên.
Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng 5-7 triệu trao đổi khi phỏng vấn + % hoa hồng cao. 10 - 20 triệu tháng
• Hỗ trợ máy tính, điện thoại, thiết bị làm việc hiện đại
• Được đào tạo kỹ năng kinh doanh.
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng
• Có BHXH + BHYT + Thưởng lễ tết, tháng 13, du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn
