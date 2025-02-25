Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

• Tìm kiếm, tư vấn khách hàng có nhu cầu may đồng phục.

• Chăm sóc khách hàng, chốt đơn.

• Phát triển thị trường theo định hướng của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/nữ, từ 20 - 35 tuổi.

• Không cần kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

• Năng động, chịu khó, giao tiếp tốt.

* Trình độ: Từ Trung cấp trở lên.

Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 5-7 triệu trao đổi khi phỏng vấn + % hoa hồng cao. 10 - 20 triệu tháng

• Hỗ trợ máy tính, điện thoại, thiết bị làm việc hiện đại

• Được đào tạo kỹ năng kinh doanh.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng

• Có BHXH + BHYT + Thưởng lễ tết, tháng 13, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Đăng Vn

