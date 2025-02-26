Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Phần mềm Quang Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 22 Triệu

Công ty Phần mềm Quang Trung
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty Phần mềm Quang Trung

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Phần mềm Quang Trung

Mức lương
7 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 22 Triệu

− Khai thác thông tin khách hàng thông qua data công ty cung cấp kết hợp tìm kiếm thêm (có quản lý đồng hành cùng).
− Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
− Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng và tư vấn nâng cấp sản phẩm.
− Cung cấp thông tin về nhu cầu hành vi, phản hồi của khách hàng cho bộ phận liên quan.
− Tham gia đóng góp thông tin để phát triển, cải tiến sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lịch sự trong giao tiếp công sở
- Biết sử dụng laptop & căn bản tin học văn phòng.
- Tố chất thích giao tiếp, chuyên cần và thân thiện.

Tại Công ty Phần mềm Quang Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Có laptop cá nhân sẽ hỗ trợ nhiều cho công việc
- Trung thực, kiên trì, siêng năng.
- Sẽ được training trong suốt quá trình làm việc.
- Có mong muốn tìm hiểu trong mảng Công nghệ
- Lương thỏa thuậnvà chuyên môn ( từ 7tr - 22tr tùy theovà khả năng )
- Được đào tạo kỹ năng Digital Marketing, kỹ năng giao tiếp, kiến thức Marketing đa kênh, marketing 0 đồng
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, được tiếp xúc với khách hàng là những người làm chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Môi trường làm việc luôn luôn đổi mới, không nhàm chán.
- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước khi kí hợp đồng lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phần mềm Quang Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Phần mềm Quang Trung

Công ty Phần mềm Quang Trung

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 97-101 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

