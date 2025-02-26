Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Phần mềm Quang Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 22 Triệu

Mức lương 7 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 22 Triệu

− Khai thác thông tin khách hàng thông qua data công ty cung cấp kết hợp tìm kiếm thêm (có quản lý đồng hành cùng).

− Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

− Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm để đạt hiệu quả sử dụng và tư vấn nâng cấp sản phẩm.

− Cung cấp thông tin về nhu cầu hành vi, phản hồi của khách hàng cho bộ phận liên quan.

− Tham gia đóng góp thông tin để phát triển, cải tiến sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lịch sự trong giao tiếp công sở

- Biết sử dụng laptop & căn bản tin học văn phòng.

- Tố chất thích giao tiếp, chuyên cần và thân thiện.

Tại Công ty Phần mềm Quang Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Có laptop cá nhân sẽ hỗ trợ nhiều cho công việc

- Trung thực, kiên trì, siêng năng.

- Sẽ được training trong suốt quá trình làm việc.

- Có mong muốn tìm hiểu trong mảng Công nghệ

- Lương thỏa thuậnvà chuyên môn ( từ 7tr - 22tr tùy theovà khả năng )

- Được đào tạo kỹ năng Digital Marketing, kỹ năng giao tiếp, kiến thức Marketing đa kênh, marketing 0 đồng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, được tiếp xúc với khách hàng là những người làm chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Môi trường làm việc luôn luôn đổi mới, không nhàm chán.

- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước khi kí hợp đồng lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phần mềm Quang Trung

