Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 24 Triệu

Mức lương 7 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 32 Tiền Giang, Phường 2, quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận Tân Bình

Đảm nhận thị trường, kênh bán hàng, đối tượng khách hàng được giao;

Lên kế hoạch tìm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ;

Đảm bảo đạt KPIs, doanh số được giao theo tháng, năm

Nắm rõ chuyên môn, chính sách bán hàng, sản phẩm và phổ biến tới KH lẻ để thực hiện hoạt động: Tư vấn, Demo, Báo giá, thiết lập đơn hàng... (được training);

Giới thiệu thông tin, lợi ích sản phẩm/dịch vụ và tư vấn, thuyết phục mua hàng (được training);

Tiếp nhận các đánh giá, khiếu nại về sản phẩm/dịch vụ của khách hàng để tối ưu mức độ hài lòng về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu;

Am hiểu chuyên sâu về hệ thống sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, liên tục cập nhật sản phẩm/dịch vụ mới;

Lên kế hoạch và trình bày ý tưởng kinh doanh giúp tăng doanh số hoặc tối ưu năng lực cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường;

Hỗ trợ khách hàng xử lý hồ sơ, hợp đồng liên quan khi mua hàng (nếu có);

Hỗ trợ xây dựng các giải pháp chăm sóc khách hàng sau mua hàng, các chương trình đặc biệt cho khách hàng thân thiết;

Hợp tác với các bộ phận liên quan để hỗ trợ quy trình kinh doanh diễn ra hiệu quả;

Phối hợp cùng Quản lý để lên các kế hoạch phát triển thị trường;

Tham gia cùng team tổ chức các sự kiện Workshop/ Event/ Sampling;

Làm báo cáo định kỳ (ngày,tháng) gửi cho Quản lý/ BOD theo mẫu và qua nhóm báo cáo.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm Sale lĩnh vực F&B là một lợi thế

Tuổi: 22-27

Giới tính: NAM

Tính cách – Năng lực:

Có đam mê kinh doanh và có tư duy công việc tốt;

Chủ động trong công việc;

Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, giao tiếp tốt;

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm để thực hiện chiến dịch kinh doanh hiệu quả;

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động làm việc, chịu áp lực công việc cũng như doanh số, nhiệt tình, trung thực, năng động, sáng tạo, có sự đam mê và quyết tâm trong kinh doanh...

Kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng đàm phán và quan hệ tốt với khách hàng, khả năng thuyết phục cao;

Có phương tiện đi lại và máy tính cá nhân là một lợi thế.

Tính cách: Năng động, sáng tạo, chịu khó, có tinh thần cầu tiến.

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn.

Thưởng:

Lương tháng 13 với trường hợp trên 1 năm

Thưởng KPI, Target theo tháng

Thưởng % doanh số

Nhân viên có năng lực tốt có thể chính thức ký hợp đồng khi chưa kết thúc hợp đồng thử việc;

Được đào tạo chuyên môn về trà, cà phê và ngành F&B;

Được đào tạo về kỹ năng kinh doanh;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến;

Tăng lương theo hiệu quả công việc, được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ thuật;

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật sau khi trở thành nhân viên chính thức;

Được tham gia các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí theo các kế hoạch của công ty;

