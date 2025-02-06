Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 24 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Mức lương
7 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 32 Tiền Giang, Phường 2, quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 24 Triệu

Đảm nhận thị trường, kênh bán hàng, đối tượng khách hàng được giao;
Lên kế hoạch tìm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ;
Đảm bảo đạt KPIs, doanh số được giao theo tháng, năm
Nắm rõ chuyên môn, chính sách bán hàng, sản phẩm và phổ biến tới KH lẻ để thực hiện hoạt động: Tư vấn, Demo, Báo giá, thiết lập đơn hàng... (được training);
Giới thiệu thông tin, lợi ích sản phẩm/dịch vụ và tư vấn, thuyết phục mua hàng (được training);
Tiếp nhận các đánh giá, khiếu nại về sản phẩm/dịch vụ của khách hàng để tối ưu mức độ hài lòng về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu;
Am hiểu chuyên sâu về hệ thống sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, liên tục cập nhật sản phẩm/dịch vụ mới;
Lên kế hoạch và trình bày ý tưởng kinh doanh giúp tăng doanh số hoặc tối ưu năng lực cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường;
Hỗ trợ khách hàng xử lý hồ sơ, hợp đồng liên quan khi mua hàng (nếu có);
Hỗ trợ xây dựng các giải pháp chăm sóc khách hàng sau mua hàng, các chương trình đặc biệt cho khách hàng thân thiết;
Hợp tác với các bộ phận liên quan để hỗ trợ quy trình kinh doanh diễn ra hiệu quả;
Phối hợp cùng Quản lý để lên các kế hoạch phát triển thị trường;
Tham gia cùng team tổ chức các sự kiện Workshop/ Event/ Sampling;
Làm báo cáo định kỳ (ngày,tháng) gửi cho Quản lý/ BOD theo mẫu và qua nhóm báo cáo.

Với Mức Lương 7 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm Sale lĩnh vực F&B là một lợi thế
Tuổi: 22-27
Giới tính: NAM
Tính cách – Năng lực:
Có đam mê kinh doanh và có tư duy công việc tốt;
Chủ động trong công việc;
Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, giao tiếp tốt;
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm để thực hiện chiến dịch kinh doanh hiệu quả;
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động làm việc, chịu áp lực công việc cũng như doanh số, nhiệt tình, trung thực, năng động, sáng tạo, có sự đam mê và quyết tâm trong kinh doanh...
Kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng đàm phán và quan hệ tốt với khách hàng, khả năng thuyết phục cao;
Có phương tiện đi lại và máy tính cá nhân là một lợi thế.
Tính cách: Năng động, sáng tạo, chịu khó, có tinh thần cầu tiến.
Tính cách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
Mức lương: thỏa thuận khi phỏng vấn.
Thưởng:
Lương tháng 13 với trường hợp trên 1 năm
Thưởng KPI, Target theo tháng
Thưởng % doanh số
Nhân viên có năng lực tốt có thể chính thức ký hợp đồng khi chưa kết thúc hợp đồng thử việc;
Được đào tạo chuyên môn về trà, cà phê và ngành F&B;
Được đào tạo về kỹ năng kinh doanh;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến;
Tăng lương theo hiệu quả công việc, được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ thuật;
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật sau khi trở thành nhân viên chính thức;
Được tham gia các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí theo các kế hoạch của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 32 Tiền Giang phường 2 quận Tân Bình TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

