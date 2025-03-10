Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NHẬT GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NHẬT GIA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Shophouse, V10

- A04 The Terra An Hưng, Đ. Nguyễn Thanh Bình, P. La Khê,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Tư vấn bán hàng, các mặt hàng như: Máy móc thiết bị hàn, máy bơm, dây điện, các dụng cụ, bảo hộ lao động,....
- Chăm sóc và khai thác các khách hàng hiện tại.
- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới
- Xây dựng quan hệ lâu dài và bền vững với khách hàng.
- Báo giá và xử lý thông tin báo giá
- Theo dõi việc thực hiện đơn hàng và dịch vụ sau bán hàng chu đáo.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

(Trường hợp chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
- Nam & Nữ tuổi từ 20-35. Có laptop cá nhân
- Năng động, chăm chỉ, khả năng giao tiếp khéo và thuyết phục tốt.
- Nhiệt tình, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Yêu thích đam mê kinh doanh, cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NHẬT GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 (Nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h30). Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
- Lương 7tr + doanh số (chưa có kinh nghiệm 6tr + doanh số). Thu nhập 9-25tr/tháng
- Được đào tạo
- Hỗ trợ điện thoại, gửi xe.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định
- Về thăng tiến: 06 tháng xét duyệt lên trưởng nhóm.
- Quỹ liên hoan. Giờ nghỉ trưa. Nghỉ mát hàng năm. Sinh nhật hàng tháng, 8/3, 20/10, dã ngoại dịp Lễ, Tết do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NHẬT GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa Shophouse, V10 - A04 The Terra An Hưng, Đ. Nguyễn Thanh Bình, P. La Khê

