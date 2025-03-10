Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NHẬT GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Shophouse, V10 - A04 The Terra An Hưng, Đ. Nguyễn Thanh Bình, P. La Khê,Hà Nội

- Tư vấn bán hàng, các mặt hàng như: Máy móc thiết bị hàn, máy bơm, dây điện, các dụng cụ, bảo hộ lao động,....

- Chăm sóc và khai thác các khách hàng hiện tại.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới

- Xây dựng quan hệ lâu dài và bền vững với khách hàng.

- Báo giá và xử lý thông tin báo giá

- Theo dõi việc thực hiện đơn hàng và dịch vụ sau bán hàng chu đáo.

(Trường hợp chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

- Nam & Nữ tuổi từ 20-35. Có laptop cá nhân

- Năng động, chăm chỉ, khả năng giao tiếp khéo và thuyết phục tốt.

- Nhiệt tình, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Yêu thích đam mê kinh doanh, cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NHẬT GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 (Nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h30). Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

- Lương 7tr + doanh số (chưa có kinh nghiệm 6tr + doanh số). Thu nhập 9-25tr/tháng

- Được đào tạo

- Hỗ trợ điện thoại, gửi xe.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định

- Về thăng tiến: 06 tháng xét duyệt lên trưởng nhóm.

- Quỹ liên hoan. Giờ nghỉ trưa. Nghỉ mát hàng năm. Sinh nhật hàng tháng, 8/3, 20/10, dã ngoại dịp Lễ, Tết do công ty tổ chức.

