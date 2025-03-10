Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP VÀ VẬT TƯ TRẦN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP VÀ VẬT TƯ TRẦN HƯNG
Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
- Chăm sóc các khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.
- Tư vấn khách hàng về sản phẩm
- Làm theo các công việc cấp trên phân công.
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Yêu cầu chung: có laptop, Có kinh nghiệm sale
Thời gian làm việc : 8h00 –12h00 chiều từ 13h00- 17h00, nghỉ CN
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Yêu cầu chung: có laptop, Có kinh nghiệm sale
Thời gian làm việc : 8h00 –12h00 chiều từ 13h00- 17h00, nghỉ CN
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP VÀ VẬT TƯ TRẦN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT và các chế độ phúc lợi người lao động theo quy định.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến; môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp
- Thưởng tháng lương thứ 13, ghi nhận cống hiến, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm
- Du lịch hàng năm
- Có nhiều cơ hội thăng tiến; môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp
- Thưởng tháng lương thứ 13, ghi nhận cống hiến, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm
- Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP VÀ VẬT TƯ TRẦN HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI