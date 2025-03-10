Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP VÀ VẬT TƯ TRẦN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Chăm sóc các khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

- Tư vấn khách hàng về sản phẩm

- Làm theo các công việc cấp trên phân công.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Yêu cầu chung: có laptop, Có kinh nghiệm sale

Thời gian làm việc : 8h00 –12h00 chiều từ 13h00- 17h00, nghỉ CN

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP VÀ VẬT TƯ TRẦN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT và các chế độ phúc lợi người lao động theo quy định.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến; môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp

- Thưởng tháng lương thứ 13, ghi nhận cống hiến, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP VÀ VẬT TƯ TRẦN HƯNG

