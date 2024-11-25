Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần mềm Hoàn Cầu – Gsoft làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và liên hệ, tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ phần mềm

Phối hợp với quản lý trong việc lập kế hoạch, xác định tập khách hàng mục tiêu trước khi tìm kiếm, xây dựng và phát triển dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Tương tác, trao đổi, thuyết phục và đàm phán ký kết hợp đồng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án, phối hợp với chăm sóc khách hàng để thu phí theo tiến độ trong hợp đồng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

1. Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin,...

2. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.

3. Chịu được áp lực trong công việc, chỉ tiêu doanh số.

4. Ham học hỏi, biết lắng nghe và tối ưu công việc để nâng cao dần hiệu quả công việc.

5. Chủ động tự nghiên cứu các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.

6. Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh, bán hàng. Có kinh nghiệm bán các dịch vụ trong lĩnh vực phần mềm là lợi thế

Tại Công ty TNHH Phần mềm Hoàn Cầu – Gsoft Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập trung bình từ 7.000.000 đến hơn 25.000.000 hàng tháng (bao gồm lương cứng + hoa hồng + thưởng)

2. Được đào tạo về các dịch vụ, sản phẩm của công ty trước khi làm việc và trong suốt quá trình làm việc.

3. Được trang bị thiết bị làm việc.

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động, có cơ hội được làm việc với các doanh nghiệp, ngân hàng lớn.

5. Nghỉ thứ 7, chủ nhật, phép năm và các ngày lễ theo quy định.

6. Chính sách sinh nhật, kết hôn, sinh con,... chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước.

7. Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.

8. Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần

9. Khen thưởng, vinh danh nhân viên xuất sắc hàng tháng/quý/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm Hoàn Cầu – Gsoft

