Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Global Online Branding
Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 163/14/12 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Tìm kiếm tư vấn và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng theo data có sẵn. Tham gia xây dựng và phát triển các kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing cho khách hàng.
Đề xuất các giải pháp Digital Marketing (SEO, SEM, Facebook Ads, Google Ads,...) phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Quản lý, chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng.
Đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/quý/năm.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế về Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử,...
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp ở công ty trong các lĩnh vực: Domain/hosting, thiết kế website, SEO, Quảng cáo Google/Facebook, các công ty phần mềm,...
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.
Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng và làm việc với con người.
Tại Công ty CP Global Online Branding Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng theo level + hoa hồng bán hàng. Tổng thu nhập TB > 15tr.
Thưởng khi ký được hợp đồng mới.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Hiệu quả công việc được đánh giá định kỳ 6 tháng 1 lần, kèm theo cơ hội tăng lương, thưởng hoặc bổ nhiệm vị trí cao hơn dựa trên năng lực thực tế.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc và phát triển bản thân
Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Global Online Branding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
