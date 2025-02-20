Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cfurni làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Cfurni
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cfurni

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 41 đường A4, P12, Q. Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Bán hàng tại showroom nội thất, tư vấn bán hàng.
- Đón tiếp và hỗ trợ tư vấn hướng Khách hàng tham quan mua sắm tại cửa hàng
- Tương tác với khách hàng trên các kênh social (Facebook, website,...)
- Hỗ trợ nhập hàng, lưu kho hàng hóa;
- Giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn
- Từ 1 năm kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, telesales, chăm sóc khách hàng
- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
- Tiếng anh giao tiếp cơ bản
- Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi

Tại Công Ty TNHH Cfurni Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng (từ 7,5tr) + % doanh số + phụ cấp
- Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13
- Xét tăng lương 1-2 lần/năm (theo hiệu suất công việc)
- BHXH, BHYT theo chế độ của nhà nước
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến rõ ràng.
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cfurni

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 198 Đường Số 10, Phường 9, Q.Gò Vấp, Hồ Chí Minh

