Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cfurni làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 41 đường A4, P12, Q. Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Bán hàng tại showroom nội thất, tư vấn bán hàng.

- Đón tiếp và hỗ trợ tư vấn hướng Khách hàng tham quan mua sắm tại cửa hàng

- Tương tác với khách hàng trên các kênh social (Facebook, website,...)

- Hỗ trợ nhập hàng, lưu kho hàng hóa;

- Giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Ngoại hình ưa nhìn

- Từ 1 năm kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, telesales, chăm sóc khách hàng

- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

- Tiếng anh giao tiếp cơ bản

- Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi

Tại Công Ty TNHH Cfurni Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng (từ 7,5tr) + % doanh số + phụ cấp

- Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13

- Xét tăng lương 1-2 lần/năm (theo hiệu suất công việc)

- BHXH, BHYT theo chế độ của nhà nước

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cfurni

