Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam
Mức lương
7 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- S16 Tôn Thất Thuyết, phường 18,Hồ Chí Minh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 3 Triệu
Với Mức Lương 7 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT, Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, văn phong mạch lạc, thu hút.
Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, chốt đơn online, chăm sóc khách hàng
Yêu thích mỹ phẩm và ngành làm đẹp
Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lý thông tin thành thạo.
Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, độc lập, quyết định nhanh chóng, chín chắn.
Tại Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 6.500.000 – 7.000.000 VNĐ/Tháng. Thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào khả năng.
Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công
việc
Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ
cho người lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc,
được phát huy tối đa khả năng của bản thân
Lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên Trưởng nhóm Kinh doanh
Nhiều hoạt động Teambuilding, du lịch, nghỉ mát;
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
