Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 3 Triệu

Mức lương 7 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - S16 Tôn Thất Thuyết, phường 18,Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 3 Triệu

Với Mức Lương 7 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT, Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, văn phong mạch lạc, thu hút.

Có kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, chốt đơn online, chăm sóc khách hàng

Yêu thích mỹ phẩm và ngành làm đẹp

Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lý thông tin thành thạo.

Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, độc lập, quyết định nhanh chóng, chín chắn.

Tại Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6.500.000 – 7.000.000 VNĐ/Tháng. Thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào khả năng.

Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công

việc

Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ

cho người lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc,

được phát huy tối đa khả năng của bản thân

Lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên Trưởng nhóm Kinh doanh

Nhiều hoạt động Teambuilding, du lịch, nghỉ mát;

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ovo Lash Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin