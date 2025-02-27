Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tham gia đầy đủ các cuộc họp và khóa huấn luyện theo yêu cầu của Công ty

Hoạt động thị trường, xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh

Chăm sóc khách hàng và các dịch vụ hậu mãi

Chi tiết cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình

Thích giao lưu và mở rộng mối quan hệ

Tin học văn phòng cơ bản

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn (bao gồm: Trợ cấp chuyên cần + Thưởng hiệu quả kinh doanh + Thưởng tuyển dụng và phát triển tổ chức + Hoa hồng )

Chính sách thăng tiến rõ ràng, hệ thống cấp bậc đơn giản, phù hợp với từng giai đoạn phát triển (cấp bậc càng cao, thu nhập và đãi ngộ càng tăng)

Quyền lợi nghỉ phép hàng năm, nghỉ thai sản

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp và hoàn chỉnh

Du lịch hàng năm, sinh nhật Công ty, liên hoan cuối năm, cơ hội tập huấn tại nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin