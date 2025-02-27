Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Tham gia đầy đủ các cuộc họp và khóa huấn luyện theo yêu cầu của Công ty
Hoạt động thị trường, xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh
Chăm sóc khách hàng và các dịch vụ hậu mãi
Chi tiết cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình
Thích giao lưu và mở rộng mối quan hệ
Tin học văn phòng cơ bản
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng hấp dẫn (bao gồm: Trợ cấp chuyên cần + Thưởng hiệu quả kinh doanh + Thưởng tuyển dụng và phát triển tổ chức + Hoa hồng )
Chính sách thăng tiến rõ ràng, hệ thống cấp bậc đơn giản, phù hợp với từng giai đoạn phát triển (cấp bậc càng cao, thu nhập và đãi ngộ càng tăng)
Quyền lợi nghỉ phép hàng năm, nghỉ thai sản
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp và hoàn chỉnh
Du lịch hàng năm, sinh nhật Công ty, liên hoan cuối năm, cơ hội tập huấn tại nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
