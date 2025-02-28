Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Minh Housewares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Minh Housewares
- Hồ Chí Minh:
- 344 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Phụ trách kinh doanh sản phẩm của công ty. Xây dựng mối quan hệ và khai thác danh sách khách hàng hiện có. Phát triển các khách hàng mới trong kênh bán hàng.
Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Hiểu biết sản phẩm ngành hàng gia dụng, đặc biệt là thị trường bán buôn.
Thực hiện báo cáo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên
Chăm sóc và giữ mối quan hệ khách hàng
Lên kế hoạch phát triển bán hàng
Lập báo cáo kinh doanh hàng ngày/ tháng/ quý/ năm
Lên kế hoạch bán hàng
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Đam mê kinh doanh, yêu thích đồ gia dụng bếp
Chủ động trong công việc, tích cực thúc đẩy mục tiêu bán hàng, tăng doanh số
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tìm hiểu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, ...
Thành thạo các công cụ quản lý kinh doanh cơ bản.
Kỹ năng thuyết phục tốt, truyền tải thông tin một cách rõ ràng.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Minh Housewares Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Minh Housewares
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
