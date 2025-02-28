Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Minh Housewares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Phụ trách kinh doanh sản phẩm của công ty. Xây dựng mối quan hệ và khai thác danh sách khách hàng hiện có. Phát triển các khách hàng mới trong kênh bán hàng.

Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Hiểu biết sản phẩm ngành hàng gia dụng, đặc biệt là thị trường bán buôn.

Thực hiện báo cáo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên

Chăm sóc và giữ mối quan hệ khách hàng

Lên kế hoạch phát triển bán hàng

Lập báo cáo kinh doanh hàng ngày/ tháng/ quý/ năm

Lên kế hoạch bán hàng

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Đam mê kinh doanh, yêu thích đồ gia dụng bếp

Chủ động trong công việc, tích cực thúc đẩy mục tiêu bán hàng, tăng doanh số

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tìm hiểu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, ...

Thành thạo các công cụ quản lý kinh doanh cơ bản.

Kỹ năng thuyết phục tốt, truyền tải thông tin một cách rõ ràng.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh