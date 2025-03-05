Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 303/5 Tân Sơn Nhì,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- 'Tìm kiếm khách hàng, lên đơn hàng, theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng.

- Tổng hợp và quản lý dữ liệu khách hàng, thông tin giao nhận của khách hàng trên hệ thống phần mềm quản lý khách hàng (CRM)

- Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mại, chính sách của công ty cho đối tác khách hàng

- Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ Từ 20 – 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Ứng viên có 2-3 năm kinh nghiệm là ưu thế

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng 4% + thưởng HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

- Chế độ tăng lương hàng năm

- Team building, year end party hàng năm

- Phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công

