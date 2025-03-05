Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 303/5 Tân Sơn Nhì,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

- 'Tìm kiếm khách hàng, lên đơn hàng, theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng.
- Tổng hợp và quản lý dữ liệu khách hàng, thông tin giao nhận của khách hàng trên hệ thống phần mềm quản lý khách hàng (CRM)
- Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mại, chính sách của công ty cho đối tác khách hàng
- Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ Từ 20 – 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
- Ứng viên có 2-3 năm kinh nghiệm là ưu thế
- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng 4% + thưởng HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Chế độ tăng lương hàng năm
- Team building, year end party hàng năm
- Phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công

Công ty TNHH Tập Đoàn Hợp Thành Công

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 303/5 Tân Sơn Nhì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

