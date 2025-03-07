Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 299/22 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

KHU VỰC: HUẾ, BÌNH ĐỊNH, KHÁNH HÒA

- Tiếp nhận phân công của Quản Lý trực tiếp.

- Tìm hiểu, thu nhập, báo cáo mọi thông tin về các khách hàng trong địa bàn mình phụ trách.

- Phân loại khách hàng theo từng đối tượng: Khách hàng khối điều trị, khách hàng trực tiếp… để có phương thức giới thiệu bán hàng sao cho hợp lý, thuận tiện và đạt hiệu quả cao.

- Cài danh mục, cơ số thầu ở các cơ sở điều trị được phân công.

- Giới thiệu, thúc đẩy cơ số thầu tại các cơ sở điều trị được phân công khi trúng thầu.

- Giới thiệu thông tin và bán các sản phẩm của công ty đến các cơ sở điều trị: Bệnh viện, Nhà thuốc Bệnh viện, Phòng Khám tư, các Nhà thuốc trực thuộc Bệnh viện, Phòng khám.

- Thiết lập mối quan hệ với các KOL, Bác sĩ, Dược sĩ…

- Phối hợp với nhân viên lập hóa đơn, tổ giao hàng trong công tác giao hàng và thu tiền.

- Theo dõi diễn biến thị trường về sản phẩm, giá cả và báo cáo để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Tìm hiểu, phân tích nhu cầu khách hàng, thu nhập thông tin sản phẩm mới trên thị trường và đề xuất các sản phẩm mới, đề xuất cải tiến bao bì sản phẩm, đổi mới phương thức bán hàng, có biện pháp chăm sóc khách hàng tốt hơn, giúp định hướng cho công tác nghiên cứu sản phẩm mới nhằm mở rộng thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

- Có trình độ từ dược sĩ trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương.

- Có hiểu biết về sản phẩm của Công ty.

- Có khả năng ứng xử và giao tiếp tốt với khách hàng. Được huấn luyện đào tạo và được xác nhận có đủ kiến thức về sản phẩm, các luật lệ và quy chế Dược có liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH đầy đủ

- Du lịch trong và ngoài nước

- Cơ hội phát triển bản thân

- Thưởng tháng 13, 14. Thưởng các ngày lễ

- Thưởng doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9

