Tuyển Nhân viên kinh doanh FIDELIA MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại FIDELIA MARKETING
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Gọi điện theo data do công ty cung cấp để tư vấn khách hàng (chủ doanh nghiệp ‘tiệm’ Nails người Việt tại Hoa Kỳ), giới thiệu & thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty .
Chăm sóc khách hàng trong quá trình tham gia và sử dụng dịch vụ của Công ty.
Công việc chi tiết được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói thanh thoát, rõ ràng dễ nghe.
Độ tuổi : 24 tuổi trở lên .
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales hoặc Telesales .
Nhiệt tình, năng nổ và trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng học hỏi và tiếp thu các kiến thức mới để hỗ trợ tốt cho công việc
Có khả năng tập trung và làm việc tốt vào ban đêm (trái múi giờ - thị trường khách hàng ở nước ngoài).
Đã từng làm công việc có liên quan đến bán sản phẩm cho khách hàng người Việt Nam tại Mỹ là lợi thế.
Biết sử dụng Microsoft Word & Excel.
Tại FIDELIA MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 7 triệu đến 30 triệu đồng/tháng trở lên bao gồm : Lương cứng: 7.000.000 đồng/tháng + hoa hồng hấp dẫn .
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội.
Du Lịch định kì hàng năm.
Chế độ thưởng cho nhân viên có thành tích xuất sắc hàng tuần .
Đào tạo kiến thức về môi trường kinh doanh tại Mỹ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FIDELIA MARKETING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
