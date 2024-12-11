Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Prep
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Prep

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Prep.vn, 21 C2, KDT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh | Prep
Thu nhập: 18,000,000 - 30,000,000++/ tháng
Full-time: 44 giờ/ tuần (làm việc xoay ca và làm cuối tuần)
Địa điểm làm việc chính: No.21-C2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô tả công việc:
Tư vấn khóa học và chăm sóc khách hàng qua đa kênh (Gọi điện, chat, email,…) .
Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng để chuyển tới bộ phận liên quan.
Công việc hành chính: quản lý thông tin học viên, làm báo cáo.
Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc 44 giờ/ tuần (Full-time) tại văn phòng, có thể xoay ca tối hoặc cuối tuần.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, nhiệt huyết. Không nói ngọng/ lắp, giọng địa phương.
Có kỹ năng Telesales ít nhất 6 tháng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới ngành giáo dục và sản phẩm e-Learning là 1 lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc nhóm.
Chủ động và biết cách tổ chức, sắp xếp công việc
Sử dụng thành thạo Google Sheets và các phần mềm quản lý học viên.
Tiếng Anh trình độ cơ bản (Ưu tiên ứng viên có IELTS 5.5+ hoặc tương đương).

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Prep Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm):
Junior Fulltime: 7.000.000 - 9.000.000 vnd / tháng
Senior Fulltime: 9.000.000 - 13.000.000 vnd / tháng
Thưởng doanh số (tổng thu nhập full-time 18 triệu - 30+++ triệu/tháng).
Thử việc hưởng 85% lương cơ bản + 100% hoa hồng.
Cơ hội Thăng tiến lên các vị trí Team Lead, Trưởng Phòng…
Được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.
Tháng lương thứ 13.
Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức
Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng…
Được cung cấp Data ổn định, hàng ngày từ nguồn Marketing online.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, phát huy sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Học MIỄN PHÍ 01 khóa tiếng Anh, tiếng Trung trên Prep
Địa chỉ làm việc: No.21-C2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cách thức ứng tuyển: Ứng viên quan tâm gửi CV về địa chỉ email:
Tiêu đề email ghi rõ: [Nhân viên tư vấn Prep Full-time] – Họ và tên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Prep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Prep

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 15 nhà B, Tập thể Học viện Cảnh Sát, Tổ dân phố Hoàng 16 - Phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

