Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Góp Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Là công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử , điện thoại , điện lạnh, xe máy theo phương thức trả góp . Nhằm mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần các bạn Telesales phụ trách:

- Gọi điện thoại khách hàng tư vấn theo dữ liệu data có sẵn để tư vấn và bán các sản phẩm điện thoại , điện máy , xe máy và tài chính ....

- Hỗ trợ khách hàng thông tin các thủ tục khi đăng ký, thanh toán theo phương thức trả góp.

- Làm việc 25 ngày / tháng

- Các công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: trung cấp, cao đẳng, đại học, không giới hạn ngành nghề.

- Không cần kinh nghiệm , ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe, trình bày, hỗ trợ và thuyết phục khách hàng.

- Vui vẻ, nhiệt tình có trách nhiệm,chăm chỉ và chịu được áp lực.

Tại Công Ty TNHH Góp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: 7.000.000 - 30.000.000/ Tháng (thời gian thử việc 2 tháng)

- Công việc ổn định lâu dài – thưởng xứng đáng

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo, năng động thân thiện và có cơ hội thăng tiến theo năng lực

- Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Pháp luật Việt Nam: BHXH, BHYT....

- Chế độ du lịch, nghỉ mát, lương tháng 13, thưởng Lễ và các hoạt động thường niên khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Góp Việt

