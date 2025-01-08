Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Góp Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Góp Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Góp Việt
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH Góp Việt

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Góp Việt

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 30 Đường C1 , Phường 13 , Quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Là công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm điện tử , điện thoại , điện lạnh, xe máy theo phương thức trả góp . Nhằm mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần các bạn Telesales phụ trách:
- Gọi điện thoại khách hàng tư vấn theo dữ liệu data có sẵn để tư vấn và bán các sản phẩm điện thoại , điện máy , xe máy và tài chính ....
- Hỗ trợ khách hàng thông tin các thủ tục khi đăng ký, thanh toán theo phương thức trả góp.
- Làm việc 25 ngày / tháng
- Các công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: trung cấp, cao đẳng, đại học, không giới hạn ngành nghề.
- Không cần kinh nghiệm , ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe, trình bày, hỗ trợ và thuyết phục khách hàng.
- Vui vẻ, nhiệt tình có trách nhiệm,chăm chỉ và chịu được áp lực.

Tại Công Ty TNHH Góp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: 7.000.000 - 30.000.000/ Tháng (thời gian thử việc 2 tháng)
- Công việc ổn định lâu dài – thưởng xứng đáng
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo, năng động thân thiện và có cơ hội thăng tiến theo năng lực
- Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Pháp luật Việt Nam: BHXH, BHYT....
- Chế độ du lịch, nghỉ mát, lương tháng 13, thưởng Lễ và các hoạt động thường niên khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Góp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Góp Việt

Công Ty TNHH Góp Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 30 đường C1,phường 13,quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

