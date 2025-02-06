Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Maayan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Diamond Plaza,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Tìm hiểu thông tin, kiến thức về sản phẩm để tư vấn cho khách hàng

- Bán mỹ phẩm tại cửa hàng của công ty

- Chào, đón khách, giới thiệu và tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng

- Thông tin các chương trình khuyến mãi, quà tặng đến khách hàng

- Giữ vệ sinh cửa hàng, đảm bảo môi trường làm việc sạch đẹp.

- Kiểm tra, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng.

- Duy trì hình ảnh tổng thể tại cửa hàng, quầy hàng.

- Giữ gìn, bảo quản tài sản tại cửa hàng.

- Địa điểm làm việc:

+ Hồ Chí Minh: Parc Mall Quận 8, Vincom Quận 10, Diamond Plaza Quận 1, Go! Quận 7, Lotte Gò Vấp

+ SHOWROOM ORIGANI TẠI AEON BÌNH DƯƠNG

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng anh giao tiếp khá (không bắt buộc, ưu tiên)

1 năm Kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Có thể làm việc theo ca

Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết

Sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận kiến thức mới

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa nhã

Có đam mê và nghiêm túc trong công việc

Chịu được áp lực công việc

Có tinh thần kỷ luật cao

Trung thực, gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH Maayan Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 6,000,000 - 7,000,000 + hoa hồng (2.5% - 15%) (có thể đạt được 30,000,000/ 2 tuần)

Lương được nhận 2 tuần/lần

Thưởng cuối năm + Bonus quý/ năm

Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

Thử việc 100% lương + hoa hồng

Được nghỉ 1 ngày/tuần

Được hưởng 12 ngày phép năm

Được chuyên gia nước ngoài đào tạo kiến thức về sản phẩm và làm đẹp.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo luật lao động hiện hành

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện

Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên quản lý nhóm hoặc quản lý cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maayan

