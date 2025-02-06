Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Maayan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Maayan
- Hồ Chí Minh:
- Diamond Plaza,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
- Tìm hiểu thông tin, kiến thức về sản phẩm để tư vấn cho khách hàng
- Bán mỹ phẩm tại cửa hàng của công ty
- Chào, đón khách, giới thiệu và tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng
- Thông tin các chương trình khuyến mãi, quà tặng đến khách hàng
- Giữ vệ sinh cửa hàng, đảm bảo môi trường làm việc sạch đẹp.
- Kiểm tra, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng.
- Duy trì hình ảnh tổng thể tại cửa hàng, quầy hàng.
- Giữ gìn, bảo quản tài sản tại cửa hàng.
- Địa điểm làm việc:
+ Hồ Chí Minh: Parc Mall Quận 8, Vincom Quận 10, Diamond Plaza Quận 1, Go! Quận 7, Lotte Gò Vấp
+ SHOWROOM ORIGANI TẠI AEON BÌNH DƯƠNG
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 năm Kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Có thể làm việc theo ca
Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết
Sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận kiến thức mới
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa nhã
Có đam mê và nghiêm túc trong công việc
Chịu được áp lực công việc
Có tinh thần kỷ luật cao
Trung thực, gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công Ty TNHH Maayan Thì Được Hưởng Những Gì
Lương được nhận 2 tuần/lần
Thưởng cuối năm + Bonus quý/ năm
Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
Thử việc 100% lương + hoa hồng
Được nghỉ 1 ngày/tuần
Được hưởng 12 ngày phép năm
Được chuyên gia nước ngoài đào tạo kiến thức về sản phẩm và làm đẹp.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH theo luật lao động hiện hành
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên quản lý nhóm hoặc quản lý cửa hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Maayan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
