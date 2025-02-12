Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Giới thiệu các sản phẩm của Công ty tới khách hàng (Bệnh viện/Phòng khám/Phòng mạch).

- Xây dựng, phát triển và xác lập mối quan hệ với các khách hàng trên địa bàn được phân chia.

- Lập kế hoạch; báo cáo công việc theo yêu cầu của quản lý.

- Hiểu và nắm được kiến thức chính xác về sản phẩm, công dụng của sản phẩm để giới thiệu, truyền tải tới khách hàng.

- Chăm sóc, duy trì các mối quan hệ và thường xuyên đối với khách hàng cũ. Tiếp cận và xác định mục tiêu khách hàng mới.

- Lập kế hoạch chăm sóc khách hàng trong khu vực phụ trách để đảm bảo doanh số, độ phủ, chủng loại.

- Triển khai chương trình khuyến mãi, đảm bảo các chính sách, các chương trình của Công ty đến được với khách hàng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

- Báo cáo chi tiết về các chỉ tiêu được giao cho Trưởng bộ phận theo tuần/tháng/quý để có hướng xử lý.

- Cập nhật, ghi nhận những thông tin phản hồi của khách hàng để cải tiến sản phẩm, chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, nữ từ 20 tuổi

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ngành Y-Dược và các ngành liên quan

- Thông thạo vi tính văn phòng

- Có Giấy phép lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ trên 50 cm3

- Tự tin, nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu thích kinh doanh, giao tiếp tốt

- Có tinh thần làm việc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, Thưởng, đảm bảo an sinh (BHXH, BHYT)

- Lương thỏa thuận theo năng lực, lương hiệu quả kinh doanh

- Chế độ thưởng và chính sách theo quy định

- Lương tháng thứ 13, review lương 1 lần/năm

- Nhận đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động , luật BHXH Việt Nam quy định

2. Môi trường làm việc :

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân, anh chị em đồng nghiệp thân thiện.

- Du lịch, Teambuilding

- Sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết,...

3. Cơ hội phát triển bản thân :

- Được đào tạo chuyên môn nghề nghiệp và kỹ năng sống khác.

- Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức cho nhân viên

- Đề bạt thăng chức, tăng lương, hợp tác phát triển kinh doanh khi đủ điều kiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre

