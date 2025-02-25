Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Alo House làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Alo House
Mức lương
7 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 46A Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 35 Triệu
- Lên báo giá và nhận đơn từ đại lý. Thăm hỏi, tiếp khách khi có sự kiện
- Mở rộng nhận diện thương hiệu Công ty (đăng bài lên các trang mạng)
- Nhập các số liệu vào phần mềm báo cáo
- Giải đáp thắc mắc khách hàng 24/7, tìm kiếm khách hàng mới mở rộng thị trường
- Hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tư vấn cho khách chốt đơn
- Theo dõi lịch có hàng, theo dỗi xuất kho giao hàng, hỗ trợ phòng kế toán thu hồi công nợ
Với Mức Lương 7 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ 24 - 35 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị Kinh Doanh, khối kinh tế…
- Chịu khó siêng năng. Có kinh nghiệm Sale, CSKH, Telesale từ 2 năm trở lên
- Sử dụng máy tính văn phòng tốt. Chịu được áp lực công việc vì áp KPI
- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn hoạt bát
Tại Công Ty Cổ Phần Alo House Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 7 - 15 triệu + hoa hồng + thưởng. Tổng thu nhập 15 - 35 triệu
- Xét tăng lương định kỳ hằng năm
- Chế độ BHXH theo quy định pháp luật
- Thưởng lễ - tết, hiếu hỉ, du lịch, teambuilding,..
- Đóng bảo hiểm y tế cho ba mẹ (ruột) đối với nhân viên làm việc trên 3 năm
- Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng, hổ trợ hết sức,…
- Cơ hội thăng tiến trong công việc cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Alo House
