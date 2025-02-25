Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Alo House làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 35 Triệu

Mức lương 7 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 46A Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 35 Triệu

- Lên báo giá và nhận đơn từ đại lý. Thăm hỏi, tiếp khách khi có sự kiện

- Mở rộng nhận diện thương hiệu Công ty (đăng bài lên các trang mạng)

- Nhập các số liệu vào phần mềm báo cáo

- Giải đáp thắc mắc khách hàng 24/7, tìm kiếm khách hàng mới mở rộng thị trường

- Hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tư vấn cho khách chốt đơn

- Theo dõi lịch có hàng, theo dỗi xuất kho giao hàng, hỗ trợ phòng kế toán thu hồi công nợ

Với Mức Lương 7 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ 24 - 35 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị Kinh Doanh, khối kinh tế…

- Chịu khó siêng năng. Có kinh nghiệm Sale, CSKH, Telesale từ 2 năm trở lên

- Sử dụng máy tính văn phòng tốt. Chịu được áp lực công việc vì áp KPI

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn hoạt bát

Tại Công Ty Cổ Phần Alo House Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 - 15 triệu + hoa hồng + thưởng. Tổng thu nhập 15 - 35 triệu

- Xét tăng lương định kỳ hằng năm

- Chế độ BHXH theo quy định pháp luật

- Thưởng lễ - tết, hiếu hỉ, du lịch, teambuilding,..

- Đóng bảo hiểm y tế cho ba mẹ (ruột) đối với nhân viên làm việc trên 3 năm

- Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng, hổ trợ hết sức,…

- Cơ hội thăng tiến trong công việc cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Alo House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin