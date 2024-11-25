Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 35 Triệu

Mức lương 7 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Lập và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới nằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số được đề ra.

- Cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.

- Thực hiện quy trình bán hàng từ việc tạo đề xuất, báo giá, đàm phán hợp đồng, ký kết hợp đồng và theo dõi sau bán hàng.

- Xây dựngvà duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng đảm bảo sự hài lòng và tạo điều kiện cho việc phát triển dài hạn

- Báo cáo kết quả kinh doanh, doanh số bán hàng và mục tiêu phát triển thị trường đề ra cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt Nghiệp Trung Cấp trở lên các chuyên ngành

- Giới tính: Nam/Nữ (22-35t)

- ƯU TIÊN: Có KINH NGHIỆM từ 1 năm sales thị trường ngành bao bì, ly giấy, hộp giấy sẽ là lợi thế lớn.

- Tư duy logic và có khả năng bao quát công việc

- Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

- Năng động, nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương CB: 7.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ + Thưởng hoa hồng. Thu nhập lên đến 35.000.000VNĐ

- Các mức thưởng khác theo chính sách Công ty và thành tích cá nhân, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh;

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc, kỹ thuật sản phẩm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU

