Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Casa Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Casa Holding
- Hồ Chí Minh:
- 95/20 Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 50 Triệu
Công ty Casa Holding là Công ty production house chuyên sản xuất chương trình truyền hình GameShow, đối tác của các nhà phân phối nội dung số lớn như VieOn, On VTVCab. Cùng với đó là agency cung cấp giải pháp về Mar/Ecom.
Mô tả công việc:
Tìm kiếm, tư vấn các gói dịch vụ booking GameShow, sản xuất và vận hành Sàn TMDT đến khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm dịch vụ công ty từ đó đưa ra quyết định chốt dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng để giúp khách hàng hài lòng sử dụng các gói dịch vụ hiệu quả, để tái ký hoặc công tác lâu bền.
Tham gia hỗ trợ sản xuất GameShow tại Trường quay, và các sự kiện kết nối khách hàng của Công ty.
Với Mức Lương 7 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Account: có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm, từng làm việc tại Agency hoặc Production house là lợi thế.
Đàm phán, thuyết phục tốt
Tại Công Ty TNHH Casa Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận 100% lương trong thời gian thử việc
Đầy đủ phúc lợi theo quy định nhà nước.
Hoa hồng, thưởng dự án, pantry, du lịch.
Không chấm công -đánh giá trên hiệu quả công việc, thái độ và sự cầu tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Casa Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI