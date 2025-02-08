Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Casa Holding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 50 Triệu

Mức lương 7 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95/20 Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 50 Triệu

Công ty Casa Holding là Công ty production house chuyên sản xuất chương trình truyền hình GameShow, đối tác của các nhà phân phối nội dung số lớn như VieOn, On VTVCab. Cùng với đó là agency cung cấp giải pháp về Mar/Ecom.

Mô tả công việc:

Tìm kiếm, tư vấn các gói dịch vụ booking GameShow, sản xuất và vận hành Sàn TMDT đến khách hàng, giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm dịch vụ công ty từ đó đưa ra quyết định chốt dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng để giúp khách hàng hài lòng sử dụng các gói dịch vụ hiệu quả, để tái ký hoặc công tác lâu bền.

Tham gia hỗ trợ sản xuất GameShow tại Trường quay, và các sự kiện kết nối khách hàng của Công ty.

Với Mức Lương 7 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sale: Không yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu tinh thần: nghiêm túc, cầu tiến và chăm chỉ.

Account: có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm, từng làm việc tại Agency hoặc Production house là lợi thế.

Đàm phán, thuyết phục tốt

Tại Công Ty TNHH Casa Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ chế 3P, thỏa thuận theo năng lực.

Nhận 100% lương trong thời gian thử việc

Đầy đủ phúc lợi theo quy định nhà nước.

Hoa hồng, thưởng dự án, pantry, du lịch.

Không chấm công -đánh giá trên hiệu quả công việc, thái độ và sự cầu tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Casa Holding

