Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 50 Triệu

Mức lương 7 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 27 Quốc lộ 13, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 50 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về Bất động sản nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

- Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản.

- Cập nhât thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

- Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới

Địa chỉ: 27 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, HCM

Với Mức Lương 7 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 18 tuổi.

- Làm việc toàn thời gian với Bất động sản.

- Có phương tiện đi lại, laptop, điện thoại.

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được đào tạo từ đầu.

- Linh hoạt, nhạy bén

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp

- Có ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tự tin là một lợi thế

- ƯU TIÊN ĐÃ BIẾT VỀ BẤT ĐỘNG SẢN.

Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn từ 50 triệu trở lên:

- Lương cứng CB từ 7tr + maketing 2tr

- Hoa hồng 40tr - 300tr + thưởng nóng + thưởng doanh thu.

- Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty.

- Thưởng dành cho các cá nhân, tập thể kinh doanh xuất sắc được.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Seaholdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin