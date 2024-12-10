Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 20 đường Cộng Hòa, P.12. Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Sắp xếp, trưng bày sản phẩm.

Nhận hàng và sắp xếp kho bãi.

Quản lý hàng hóa, hàng tồn kho, giữ quầy kệ sạch sẽ.

Tham gia kiểm kê định kỳ theo qui định của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng bán hàng: Khả năng thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Quản lý hàng hóa: Biết cách sắp xếp, kiểm tra và quản lý tồn kho hiệu quả

Sự tỉ mỉ và chăm sóc khách hàng: Chú ý đến chi tiết và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần.

Khả năng xử lý tình huống: Linh hoạt và nhanh nhạy trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thời gian làm việc linh hoạt: Sẵn sàng làm việc theo ca, bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và Phúc lợi cạnh tranh, bao gồm:

Monthly basic salary (Lương cơ bản)

Lương tháng 13, chia sẻ lợi nhuận và thưởng KPI hằng quý

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin