Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 20 đường Cộng Hòa, P.12. Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 7 Triệu
Sắp xếp, trưng bày sản phẩm.
Nhận hàng và sắp xếp kho bãi.
Quản lý hàng hóa, hàng tồn kho, giữ quầy kệ sạch sẽ.
Tham gia kiểm kê định kỳ theo qui định của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng bán hàng: Khả năng thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng
Quản lý hàng hóa: Biết cách sắp xếp, kiểm tra và quản lý tồn kho hiệu quả
Sự tỉ mỉ và chăm sóc khách hàng: Chú ý đến chi tiết và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần.
Khả năng xử lý tình huống: Linh hoạt và nhanh nhạy trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.
Thời gian làm việc linh hoạt: Sẵn sàng làm việc theo ca, bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương và Phúc lợi cạnh tranh, bao gồm:
Monthly basic salary (Lương cơ bản)
Lương tháng 13, chia sẻ lợi nhuận và thưởng KPI hằng quý
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
