Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 51 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Tây Hồ , Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chào đón khách hàng, hỗ trợ họ và giải quyết các yêu cầu hoặc thắc mắc của họ với thái độ nồng nhiệt nhất

Hướng dẫn, đề xuất, lựa chọn và giúp xác định vị trí hoặc lấy hàng hóa dựa trên nhu cầu và mong muốn của khách hàng

Giúp khách hàng hiểu cách sử dụng hàng hóa

Tư vấn khách hàng bằng cách cung cấp thông tin về sản phẩm, giúp khách hàng lựa chọn bằng cách nâng cao niềm tin của khách hàng; cung cấp cho họ những gợi ý và ý kiến về doanh số bán hàng ưa thích của khách hàng và hàng hóa có tiềm năng được quan tâm trong tương lai

Sắp xếp và trưng bày hàng hóa để thúc đẩy bán hàng

Đặt hàng đặc biệt hoặc gọi cho các cửa hàng khác để tìm các mặt hàng mong muốn

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản

Chú ý đến chi tiết và độ chính xác

Kỹ năng phục vụ khách hàng

Trung thực, đáng tin cậy, chăm chỉ, cẩn thận, vui vẻ

Tại Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, quà tặng vào các ngày Lễ, Tết

Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm

Xét tăng lương

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

