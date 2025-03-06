Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 51 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Tây Hồ , Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chào đón khách hàng, hỗ trợ họ và giải quyết các yêu cầu hoặc thắc mắc của họ với thái độ nồng nhiệt nhất
Hướng dẫn, đề xuất, lựa chọn và giúp xác định vị trí hoặc lấy hàng hóa dựa trên nhu cầu và mong muốn của khách hàng
Giúp khách hàng hiểu cách sử dụng hàng hóa
Tư vấn khách hàng bằng cách cung cấp thông tin về sản phẩm, giúp khách hàng lựa chọn bằng cách nâng cao niềm tin của khách hàng; cung cấp cho họ những gợi ý và ý kiến về doanh số bán hàng ưa thích của khách hàng và hàng hóa có tiềm năng được quan tâm trong tương lai
Sắp xếp và trưng bày hàng hóa để thúc đẩy bán hàng
Đặt hàng đặc biệt hoặc gọi cho các cửa hàng khác để tìm các mặt hàng mong muốn

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản
Chú ý đến chi tiết và độ chính xác
Kỹ năng phục vụ khách hàng
Trung thực, đáng tin cậy, chăm chỉ, cẩn thận, vui vẻ

Tại Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, quà tặng vào các ngày Lễ, Tết
Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm
Xét tăng lương
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 35 Đường Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

