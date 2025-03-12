Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
- Hà Nội:
- 192 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Quản lý và cập nhật data bán hàng: mã khách hàng, lịch sử giao dịch...
Hỗ trợ NV kinh doanh lên báo giá, làm hợp đồng, công văn văn bản liên quan KD, chương trình khuyến mãi.
Lên đơn hàng gửi bộ phận kế toán, làm việc với thủ kho, Kế toán xuất hóa đơn...
Theo dõi đơn hàng từ khi báo giá đến khi hoàn thành giao hàng, thu tiền, xuất hóa đơn, hoàn hàng, bảo hành...
Theo dõi công nợ, liên hệ thanh toán công nợ, hàng ký gửi/hàng tặng...
Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng Excel khá.
Có kinh nghiệm làm admin/kế toán/Sales support hoặc tiếng Trung sẽ được ưu tiên. Đặc biệt trong mảng liên quan màn hình điện thoại, phụ kiện, linh kiện điện thoại.
Kỹ năng giao tiếp khá, cẩn thận.
Nhanh nhẹn, siêng năng, trung thực và có trách nhiệm
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Quyền lợi
Lương cứng 7.000.000đ-8.000.000đ+ thưởng chuyên cần 500.000đ/tháng
Cấp phát đồng phục mùa đông, mùa hè, máy tính để làm việc.
Thử việc 1 tháng, đóng BHXH khi vào chính thức, nghỉ phép, sinh nhật... Nghỉ và thưởng ngày lễ; 8/3; 20/10... tháng lương thứ 13, du lịch Công ty, Teambuiding...
Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)
Sếp người Trung Quốc, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thế hệ Genz
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 192 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)
Thử 7 về lúc 16h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI