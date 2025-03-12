Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 192 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Quản lý và cập nhật data bán hàng: mã khách hàng, lịch sử giao dịch...

Hỗ trợ NV kinh doanh lên báo giá, làm hợp đồng, công văn văn bản liên quan KD, chương trình khuyến mãi.

Lên đơn hàng gửi bộ phận kế toán, làm việc với thủ kho, Kế toán xuất hóa đơn...

Theo dõi đơn hàng từ khi báo giá đến khi hoàn thành giao hàng, thu tiền, xuất hóa đơn, hoàn hàng, bảo hành...

Theo dõi công nợ, liên hệ thanh toán công nợ, hàng ký gửi/hàng tặng...

Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng ngành QTKD, Tiếng trung hoặc liên quan...

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng Excel khá.

Có kinh nghiệm làm admin/kế toán/Sales support hoặc tiếng Trung sẽ được ưu tiên. Đặc biệt trong mảng liên quan màn hình điện thoại, phụ kiện, linh kiện điện thoại.

Kỹ năng giao tiếp khá, cẩn thận.

Nhanh nhẹn, siêng năng, trung thực và có trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

Lương cứng 7.000.000đ-8.000.000đ+ thưởng chuyên cần 500.000đ/tháng

Cấp phát đồng phục mùa đông, mùa hè, máy tính để làm việc.

Thử việc 1 tháng, đóng BHXH khi vào chính thức, nghỉ phép, sinh nhật... Nghỉ và thưởng ngày lễ; 8/3; 20/10... tháng lương thứ 13, du lịch Công ty, Teambuiding...

Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)

Sếp người Trung Quốc, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thế hệ Genz

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 192 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)

Thử 7 về lúc 16h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Điện Tử Hùng Cường

