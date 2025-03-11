Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25 - 27 Nội khu Hưng Phước 1, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm bảo để thực hiện công việc

- Bán hàng và chăm sóc khách hàng các Quầy Rau/Thịt/Cá hoặc Quầy hàng Thực phẩm công nghệ

- Tham gia các chương trình truyền thông, thu hút khách hàng đến siêu thị: phát tờ rơi, dán poster, v.v..

- Tham gia kiểm kê định kỳ/đột xuất tại quầy

- Thời gian làm việc xoay ca 8 tiếng/ngày (hoặc có thể linh động, trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ> 18 tuổi

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển

- Chăm chỉ, chịu khó, trung thực

- Có ngoại hình tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 100% lương

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến lên các vị trí Giám sát/Quản lý

- Lương cứng: 6 - 8 triệu VND (Part-time: 25.000 - 30.000đ/giờ)

- Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN

