Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN
- Hồ Chí Minh:
- 25
- 27 Nội khu Hưng Phước 1, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Vệ sinh khu vực làm việc, sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa và các điều kiện đảm bảo để thực hiện công việc
- Bán hàng và chăm sóc khách hàng các Quầy Rau/Thịt/Cá hoặc Quầy hàng Thực phẩm công nghệ
- Tham gia các chương trình truyền thông, thu hút khách hàng đến siêu thị: phát tờ rơi, dán poster, v.v..
- Tham gia kiểm kê định kỳ/đột xuất tại quầy
- Thời gian làm việc xoay ca 8 tiếng/ngày (hoặc có thể linh động, trao đổi thêm khi phỏng vấn)
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển
- Chăm chỉ, chịu khó, trung thực
- Có ngoại hình tốt là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến lên các vị trí Giám sát/Quản lý
- Lương cứng: 6 - 8 triệu VND (Part-time: 25.000 - 30.000đ/giờ)
- Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K-TOWN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
