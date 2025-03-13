Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 189 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Cập nhật các sản phẩm mới trên website, facebook, sàn TMĐT.
Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng. Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.
Xử lý đơn online trên các trang Facebook, Website và kênh thương mại điện tử Shopee.
Giải đáp xử lý kịp thời những thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm dịch vụ của công ty.
Phối hợp làm việc với các thành viên trong team và theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Am hiểu về thời trang, đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng qua mạng.
Thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ Thì Được Hưởng Những Gì
Được mua các sản phẩm của X70 & GIAO với giá ưu đãi.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
