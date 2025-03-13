Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 189 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Cập nhật các sản phẩm mới trên website, facebook, sàn TMĐT.

Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng. Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

Xử lý đơn online trên các trang Facebook, Website và kênh thương mại điện tử Shopee.

Giải đáp xử lý kịp thời những thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Phối hợp làm việc với các thành viên trong team và theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Am hiểu về thời trang, đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng qua mạng.

Thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Được mua các sản phẩm của X70 & GIAO với giá ưu đãi.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ

