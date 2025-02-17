Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ADC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH ADC Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 93 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Nhận thông tin và xử lý đơn hàng từ Sale với quy trình có sẵn;
- Bán hàng/tư vấn giải đáp thắc mắc sản phẩm, CTKM cho khách hàng tại Cửa hàng và qua hotline/zalo;
- Nhập, đối chiếu báo cáo với Admin theo ngày, tuần, tháng, năm;
- Đề xuất hàng dự trù/xuất/nhập kho;
- Theo dõi tồn kho, kiểm kho với Admin;
- Điều phối đơn hàng với giao hàng xe máy và xe tải
- Đặt hàng, cập nhật tiến độ giao hàng từ nhà máy đến Cửa hàng, Khách hàng theo lịch;
- Phối hợp với phòng ban khác thực hiện mục tiêu doanh số chung
- Đề xuất phương án giải quyết vấn đề nếu cần thiết;
- Cập nhật báo cáo cho quản lý theo yêu cầu;
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và giao tiếp tốt
- Chủ động trong công việc, tinh thần trách nhiệm và trung thực
Tại Công ty TNHH ADC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN của công ty
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
- Tham gia Team Building của Cty/Ngành
- Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển công việc
- Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI