Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH ADC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

- Nhận thông tin và xử lý đơn hàng từ Sale với quy trình có sẵn;

- Bán hàng/tư vấn giải đáp thắc mắc sản phẩm, CTKM cho khách hàng tại Cửa hàng và qua hotline/zalo;

- Nhập, đối chiếu báo cáo với Admin theo ngày, tuần, tháng, năm;

- Đề xuất hàng dự trù/xuất/nhập kho;

- Theo dõi tồn kho, kiểm kho với Admin;

- Điều phối đơn hàng với giao hàng xe máy và xe tải

- Đặt hàng, cập nhật tiến độ giao hàng từ nhà máy đến Cửa hàng, Khách hàng theo lịch;

- Phối hợp với phòng ban khác thực hiện mục tiêu doanh số chung

- Đề xuất phương án giải quyết vấn đề nếu cần thiết;

- Cập nhật báo cáo cho quản lý theo yêu cầu;

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.