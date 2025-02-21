Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới Rồng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn hàng trên hệ thống đảm bảo chính xác và kịp thời.

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh, phản hồi nhanh chóng các yêu cầu từ khách hàng và đội ngũ bán hàng.

- Quản lý công nợ: Theo dõi, đối soát công nợ, nhắc nhở khách hàng về các khoản thanh toán đến hạn.

- Cập nhật báo cáo doanh số, tình trạng đơn hàng, tồn kho sẵn trên hệ thống và các dữ liệu liên quan khác.

- Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ đội bán hàng: Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, giao hàng và hậu mãi.

- Đóng góp cải tiến quy trình: Đề xuất các giải pháp giúp tối ưu hiệu suất công việc, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo).

- Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, phần mềm quản lý đơn hàng là lợi thế).

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

- Khả năng chịu áp lực tốt, nhanh nhẹn, chủ động.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương: Từ 7.500.000 VNĐ – 8.500.000 VNĐ.

- Được thường thêm KPI bán hàng ( nếu đạt doanh số). Xét duyệt tăng lương 1 năm/1 lần.

- Được đào tạo từ đầu, cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thử việc 3 tháng theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Nghỉ lễ, phép năm theo quy định của Nhà nước.

- Các hoạt động team building, du lịch , khám sức khỏe hàng năm, Phúc lợi hiếu hỷ sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển

