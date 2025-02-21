Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới Rồng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới Rồng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới Rồng Việt
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới Rồng Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới Rồng Việt

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 449/23/10 Trường Chinh, P14, Tân Bình, TPHCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn hàng trên hệ thống đảm bảo chính xác và kịp thời.
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh, phản hồi nhanh chóng các yêu cầu từ khách hàng và đội ngũ bán hàng.
- Quản lý công nợ: Theo dõi, đối soát công nợ, nhắc nhở khách hàng về các khoản thanh toán đến hạn.
- Cập nhật báo cáo doanh số, tình trạng đơn hàng, tồn kho sẵn trên hệ thống và các dữ liệu liên quan khác.
- Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ đội bán hàng: Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, giao hàng và hậu mãi.
- Đóng góp cải tiến quy trình: Đề xuất các giải pháp giúp tối ưu hiệu suất công việc, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo).
- Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, phần mềm quản lý đơn hàng là lợi thế).
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng chịu áp lực tốt, nhanh nhẹn, chủ động.

Tại Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới Rồng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 7.500.000 VNĐ – 8.500.000 VNĐ.
- Được thường thêm KPI bán hàng ( nếu đạt doanh số). Xét duyệt tăng lương 1 năm/1 lần.
- Được đào tạo từ đầu, cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thử việc 3 tháng theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ đồng nghiệp.
- Nghỉ lễ, phép năm theo quy định của Nhà nước.
- Các hoạt động team building, du lịch , khám sức khỏe hàng năm, Phúc lợi hiếu hỷ sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới Rồng Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới Rồng Việt

Công Ty TNHH Phân Phối Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới Rồng Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 51/10 THÀNH THÁI, P14, Q10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

