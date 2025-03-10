Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nhà máy sản xuất - Lô 8 cụm công nghiệp Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận các đơn đặt hàng, phản hồi từ khách hàng, tổng hợp, gửi thông tin cho bộ phận Kế hoạch & bộ phận Sản xuất

Theo dõi và cập nhật cho khách tiến độ sản xuất, giao hàng

Giải đáp thắc mắc, yêu cầu của khách hàng, theo dõi và xử lý hoặc phối hợp xử lý các tình huống phát sinh

Quản trị doanh mục khách hàng, soạn thảo văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến hoạt động của Bộ phận kinh doanh

Phối hợp với bộ phận Kế toán & Kinh doanh để theo dõi, đốc thúc thu hồi công nợ đúng hạn

Hỗ trợ các công việc khác của Bộ phận kinh doanh, lập báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nữ

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên khối ngành kinh tế, không yêu cầu kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận 7-9 triệu + thưởng lễ, Tết …

Xem xét tăng lương 1 lần/năm

Đóng BHXH theo quy định

Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND

