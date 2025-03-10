Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND
- Hà Nội:
- Nhà máy sản xuất
- Lô 8 cụm công nghiệp Yên Nghĩa, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp nhận các đơn đặt hàng, phản hồi từ khách hàng, tổng hợp, gửi thông tin cho bộ phận Kế hoạch & bộ phận Sản xuất
Theo dõi và cập nhật cho khách tiến độ sản xuất, giao hàng
Giải đáp thắc mắc, yêu cầu của khách hàng, theo dõi và xử lý hoặc phối hợp xử lý các tình huống phát sinh
Quản trị doanh mục khách hàng, soạn thảo văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến hoạt động của Bộ phận kinh doanh
Phối hợp với bộ phận Kế toán & Kinh doanh để theo dõi, đốc thúc thu hồi công nợ đúng hạn
Hỗ trợ các công việc khác của Bộ phận kinh doanh, lập báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên khối ngành kinh tế, không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề tốt
Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND Thì Được Hưởng Những Gì
Xem xét tăng lương 1 lần/năm
Đóng BHXH theo quy định
Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIO LEGEND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
