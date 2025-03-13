Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Minh Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57/13 Tô Hiệu, P Hiệp Tân, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Bán hàng Offline tại cửa hàng, tư vấn qua điện thoại, zalo

Trưng bày và sắp xếp hàng hóa

Kiểm kê số liệu tại cửa hàng

Quản lý xuất bán hàng chuyển hàng hóa trên phần mềm bán hàng KiotViet

Tiếp nhận và trả hàng bảo hành

Báo cáo các công việc thuộc phạm trù quản lý

Chăm sóc khách hàng

Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn...

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng thuyết phục tư vấn khách hàng, giọng nói dễ nghe, lễ phép.

Thành thạo vi tính văn phòng (Bắt buộc).

Tốt nghiệp PTTH trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.

Chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn, nhạy bén là yếu tố quan trọng cần phải có (Bắt buộc).

Có định hướng tìm việc gắng bó lâu dài. Không tuyển nhân viên có ý định làm ngắn hạn.

Nếu yêu thích quay video livetream sẽ được đào tạo thêm.

Không tuyển nhân viên có kinh doanh cá nhân riêng.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Minh Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khoáng + Trách nhiệm

Ít kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuyên môn thêm.

Được hưởng đầy đủ phúc lợi BHXH

Thưởng lễ tết, thâm niên, sinh nhật, du lịch...

Thưởng lương tháng 13 + +"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Minh Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin