Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Minh Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Minh Thành
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 57/13 Tô Hiệu, P Hiệp Tân, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Bán hàng Offline tại cửa hàng, tư vấn qua điện thoại, zalo
Trưng bày và sắp xếp hàng hóa
Kiểm kê số liệu tại cửa hàng
Quản lý xuất bán hàng chuyển hàng hóa trên phần mềm bán hàng KiotViet
Tiếp nhận và trả hàng bảo hành
Báo cáo các công việc thuộc phạm trù quản lý
Chăm sóc khách hàng
Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn...
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng thuyết phục tư vấn khách hàng, giọng nói dễ nghe, lễ phép.
Thành thạo vi tính văn phòng (Bắt buộc).
Tốt nghiệp PTTH trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
Chịu khó, trung thực, nhanh nhẹn, nhạy bén là yếu tố quan trọng cần phải có (Bắt buộc).
Có định hướng tìm việc gắng bó lâu dài. Không tuyển nhân viên có ý định làm ngắn hạn.
Nếu yêu thích quay video livetream sẽ được đào tạo thêm.
Không tuyển nhân viên có kinh doanh cá nhân riêng.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Minh Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khoáng + Trách nhiệm
Ít kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuyên môn thêm.
Được hưởng đầy đủ phúc lợi BHXH
Thưởng lễ tết, thâm niên, sinh nhật, du lịch...
Thưởng lương tháng 13 + +"
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Minh Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
