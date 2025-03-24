Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 92 - 96 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Tư vấn.

- Tư vấn về các chương trình sức khoẻ PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU KHÁCH HÀNG.

- Tư vấn chương trình thành viên của công ty.

- Giữ liên hệ với các khách hàng hiện tại của doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn.

- Thực hiện các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quy trình bán hàng của công ty.

- Chịu trách nhiệm doanh số hàng tháng do Công ty đưa ra.

- Kết hợp với các thành viên trong team và các bộ phận khác của Công ty để đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) trở lên.

- Kinh nghiệm tham gia các môn thể thao hoặc luyện tập thể dục thể thao là một lợi thế.

- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, bán hàng.

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cởi mở.

- Đam mê về lĩnh vực thể dục thể thao, sức khỏe và dinh dưỡng.

- Có khả năng nghiên cứu, đọc hiểu và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh/Hàn/Hoa.

Tại CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: 3 – 7% doanh thu.

Đãi ngộ:

- BHXH

- Lương tháng 13, thưởng.

- Du lịch, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL

