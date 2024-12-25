Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ATI Việt Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 39 Đường Quyết Thắng, Tổ dân phố 7, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Duy trì, chăm sóc, hỗ trợ và phát triển danh sách khách hàng sẵn có của Công ty.

- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng và phát triển thị trường.

- Chịu trách nhiệm thúc đẩy hoạt động bán hàng được phụ trách.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin tình hình thị trường để báo cáo, tư vấn, đề xuất lên Công ty về giá bán sản phẩm, chất lượng sản phẩm cũng như chế độ chính sách đối với khách hàng nhằm giữ vững và phát triển thị trường.

- Thực hiện các báo giá, thương lượng, thỏa thuận, ký kết hợp đồng giữa Công ty với khách hàng và theo dõi tiến độ công việc.

- Gặp gỡ khách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp với khách hàng.

- Theo dõi công nợ khách hàng.

- Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng cho Sales Director.

- Làm việc giờ hành chính: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, từ thứ Hai đến thứ Bảy

- Công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ độ tuổi từ 22 – 35.

- Ưu tiên có kinh nghiệm sales ở bất kỳ lĩnh vực nào.

- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.).

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn bán các loại máy móc công nghiệp (máy khoan, máy xúc, máy đóng cọc…) là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm về máy móc công trình , ưu tiên hiểu biết và từng làm về máy phát điện , máy nén khí, một điểm cộng lớn để deal lương.

- Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả.

- Có khả năng đàm phán tốt, chịu khó, ham học hỏi.

- Chịu được áp lực công việc kinh doanh và có trách nhiệm trong công việc

- Số lượng: 03 người.

Tại Công Ty TNHH ATI Việt Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập từ 7 - 9 triệu (lương cứng) + hoa hồng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc mà tổng thu nhập hàng tháng có thể đạt từ 15-20 triệu và cao hơn).

- Được đóng BHXH ngay sau khi hết thời gian thử việc.

- Được cung cấp máy tính làm việc, điện thoại, sim thẻ,...phục vụ quá trình làm việc

- Ăn trưa ngay tại công ty.

- Được xét thưởng theo năng lực và theo lợi nhuận của Công ty.

- Được hưởng các khoản phụ cấp đặc biệt khác hoặc theo hiệu quả công việc.

- Được thưởng lương tháng 13, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, sinh nhật...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ về ngày nghỉ, Lễ, Tết, cũng như BHXH – BHYT – BHTN theo Luật Lao động.

- Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng về công việc đang làm.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ATI Việt Trung

