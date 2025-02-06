Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp cận, tư vấn và phát triển các khách hàng tiềm năng có sẵn.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại.

Phân tích và nắm bắt sâu sắc nhu cầu, mục tiêu của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch: Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch, triển khai và theo dõi hiệu quả các chiến dịch digital marketing.

Báo cáo và phân tích: Thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ và hiệu quả của các chiến dịch, đưa ra các đề xuất tối ưu hóa.

Đảm bảo đạt mục tiêu doanh số: Đạt được các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận được giao.

Chăm sóc khách hàng định kỳ hàng tuần/tháng nhằm duy trì quan hệ tốt nhất và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 – 28. Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, ngoại thương, CNTT hoặc các ngành có liên quan

Có kiến thức cơ bản về ngành marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến

Kinh nghiệm làm kinh doanh nói chung là một lợi thế

Có khả năng thuyết trình, thương lương tốt

Chấp nhận sinh viên năm cuối/ mới ra trường.

Tại Công ty Cổ phần Clever Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000đ - 9.000.000đ + Phụ cấp (ăn trưa, máy tính, xăng xe) + % hoa hồng

Review tăng lương 2 lần/năm

Du lịch 2 lần / năm

Thưởng các đợt lễ Tết (Tết dương, 30/4, 2/9, SN công ty), thưởng Tết tháng 13

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cùng Cơ hội tiếp cận với "siêu công nghệ" Google & Facebook

Cơ hội được tiếp xúc với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Clever Group

