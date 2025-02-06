Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Clever Group
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Clever Group

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp cận, tư vấn và phát triển các khách hàng tiềm năng có sẵn.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng hiện tại.
Phân tích và nắm bắt sâu sắc nhu cầu, mục tiêu của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp.
Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch: Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch, triển khai và theo dõi hiệu quả các chiến dịch digital marketing.
Báo cáo và phân tích: Thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ và hiệu quả của các chiến dịch, đưa ra các đề xuất tối ưu hóa.
Đảm bảo đạt mục tiêu doanh số: Đạt được các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận được giao.
Chăm sóc khách hàng định kỳ hàng tuần/tháng nhằm duy trì quan hệ tốt nhất và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7
Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 – 28. Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, ngoại thương, CNTT hoặc các ngành có liên quan
Có kiến thức cơ bản về ngành marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến
Kinh nghiệm làm kinh doanh nói chung là một lợi thế
Có khả năng thuyết trình, thương lương tốt
Chấp nhận sinh viên năm cuối/ mới ra trường.

Tại Công ty Cổ phần Clever Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000đ - 9.000.000đ + Phụ cấp (ăn trưa, máy tính, xăng xe) + % hoa hồng
Review tăng lương 2 lần/năm
Du lịch 2 lần / năm
Thưởng các đợt lễ Tết (Tết dương, 30/4, 2/9, SN công ty), thưởng Tết tháng 13
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cùng Cơ hội tiếp cận với "siêu công nghệ" Google & Facebook
Cơ hội được tiếp xúc với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Clever Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, G1 tòa Fivestar Garden, số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

