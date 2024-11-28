Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Camino làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Đảm bảo mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng thông qua tư vấn sản phẩm, xử lý khiếu nại, và duy trì tiêu chuẩn hoạt động tại cửa hàng.

NHIỆM VỤ CHÍNH

A. Tư vấn bán hàng:

Tiếp đón và hỗ trợ khách hàng tại cửa hàng, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm (kính áp tròng, kính mắt, phụ kiện chăm sóc mắt, v.v.).

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để tư vấn sản phẩm phù hợp, bao gồm cả hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Hỗ trợ khách hàng thử sản phẩm và đưa ra các gợi ý giá trị gia tăng.

B. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại:

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại từ khách hàng một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng.

Ghi nhận phản hồi của khách hàng và báo cáo với quản lý để cải thiện dịch vụ.

Chăm sóc hậu mãi, duy trì mối quan hệ với khách hàng thường xuyên.

C. Chăm sóc mắt:

Hỗ trợ khách hàng thực hiện các bước kiểm tra mắt cơ bản hoặc hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm chăm sóc mắt đúng cách.

Đảm bảo khách hàng hiểu rõ quy trình vệ sinh và bảo quản sản phẩm.

D. Quản lý kho và đóng gói hàng hóa:

Chuẩn bị đơn hàng (cả tại cửa hàng và online), đóng gói đúng quy chuẩn và bàn giao cho khách/đơn vị vận chuyển.

Theo dõi và kiểm soát hàng hóa trong kho, báo cáo các vấn đề về tồn kho, mất mát hoặc hỏng hóc.

Bảo quản hàng hóa tại cửa hàng, đảm bảo sản phẩm luôn sẵn sàng và đạt tiêu chuẩn chất lượng.

E. Duy trì không gian cửa hàng:

Thực hiện vệ sinh, sắp xếp cửa hàng gọn gàng, đảm bảo không gian mua sắm sạch sẽ và chuyên nghiệp.

Kiểm tra và duy trì các thiết bị tại cửa hàng (máy đo mắt, máy tính, thiết bị thanh toán, v.v.) hoạt động tốt.

F. Các công việc khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp (QLTT), bao gồm tham gia các buổi đào tạo, hỗ trợ sự kiện, và chiến dịch bán hàng.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

06 ngày/tuần, xoay ca

Ca 1: 8h - 15h30, Ca 2: 14h15 - 21h45

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4. Yêu cầu công việc:

Học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên có chứng chỉ hoặc kiến thức cơ bản về chăm sóc mắt.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng trong ngành bán lẻ hoặc y tế.

Kỹ năng:

Giao tiếp tốt, thân thiện, tạo thiện cảm với khách hàng.

Khả năng xử lý vấn đề và giải quyết khiếu nại.

Hiểu biết cơ bản về sản phẩm chăm sóc mắt là lợi thế.

Tính cách: Cẩn thận, trách nhiệm, và có tinh thần hợp tác.

Tại Công Ty TNHH Camino Thì Được Hưởng Những Gì

5. Quyền lợi:

Lương cơ bản + Lương hiệu quả công việc

Được đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các chương trình phúc lợi và hỗ trợ sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Camino

