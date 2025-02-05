Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - C15/45D Đinh Đức Thiện, Ấp 3, X. Bình Chánh, H. Bình Chánh, Tp.HCM, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Chăm sóc học viên cũ và học viên mới

- Giải đáp, lắng nghe các thắc mắc của phụ huynh

- Quản lý học viên

- Tư vấn khóa học cho phụ huynh và học viên

- Thu học phí, viết biên lai đóng tiền cho học viên

- Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; PR; marketing...

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, Sư Phạm Anh.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Nữ độ tuổi từ 22- 27 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, tự tin, giọng nói hay, khả năng thuyết phục tốt

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Trung thực, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc

- Có mong muốn làm việc ổn định lâu dài

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương thực nhận từ 7.5 - 8 triệu trở lên + Hoa Hồng. Sẽ trao đổi kỹ hơn trong quá trình phỏng vấn tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

- Đi du lịch nước ngoài 2 năm / 1 lần

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước

- Làm việc 8h/1 ngày và làm theo ca gãy, xoay ca

- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng tùy theo năng lực

- Cung cấp chỗ ở miễn phí cho nhân viên ( Phòng ốc, điện nước, giường ngủ, tủ đồ, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt ...)

Địa điểm làm việc: Chọn các chi nhánh như sau

- Cơ sở Nam Đô 2:

C15/45D đường Đinh Đức Thiện, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM

- Cơ sở Nam Đô 4:

1144 (Số cũ E2/54B) Quốc Lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

