Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long
- Hồ Chí Minh:
- Lô 46, Đường Số 03, KCN Tân Tạo, P, Bình Tân, Hồ Chí Minh|, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
1/ Thực hiện các công việc liên quan giữa đại lý và nhà máy:
- Tổng hợp thông tin từ phòng kinh doanh để làm báo cáo định kỳ gửi về nhà máy
- Cập nhật thông tin bán hàng, đề nghị giảm giá lên phần mềm
- Thực hiện hồ sơ được hưởng chương trình khuyến mãi gửi về nhà máy (nếu có)
2/ Thực hiện các công việc hỗ trợ phòng kinh doanh:
- Phổ biến các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng từ BGĐ, nhà máy cho phòng kinh doanh.
- Căn cứ vào báo cáo từ P.KD để tham mưu cho BGĐ xây dựng kế hoạch đặt hàng
- Theo dõi hàng tồn để hỗ trợ phòng kinh doanh
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi kỹ hơn tại buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cẩn thận, chịu học hỏi
- Chủ động trong công việc
- Có khả năng đánh giá tình hình từ dữ liệu/thông tin nhận được là lợi thế
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại phòng Admin của các đại lý xe ô tô
Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
- Tăng lương theo thâm niên, theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
