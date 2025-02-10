Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 46, Đường Số 03, KCN Tân Tạo, P, Bình Tân, Hồ Chí Minh|, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1/ Thực hiện các công việc liên quan giữa đại lý và nhà máy:

- Tổng hợp thông tin từ phòng kinh doanh để làm báo cáo định kỳ gửi về nhà máy

- Cập nhật thông tin bán hàng, đề nghị giảm giá lên phần mềm

- Thực hiện hồ sơ được hưởng chương trình khuyến mãi gửi về nhà máy (nếu có)

2/ Thực hiện các công việc hỗ trợ phòng kinh doanh:

- Phổ biến các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng từ BGĐ, nhà máy cho phòng kinh doanh.

- Căn cứ vào báo cáo từ P.KD để tham mưu cho BGĐ xây dựng kế hoạch đặt hàng

- Theo dõi hàng tồn để hỗ trợ phòng kinh doanh

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi kỹ hơn tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các ngành QTKD, kinh tế, ... hoặc tương đương

- Cẩn thận, chịu học hỏi

- Chủ động trong công việc

- Có khả năng đánh giá tình hình từ dữ liệu/thông tin nhận được là lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại phòng Admin của các đại lý xe ô tô

Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Quà chúc mừng sinh nhật, lễ, tết

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

- Tăng lương theo thâm niên, theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin