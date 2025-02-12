Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Phượng Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 103/23 Nguyễn Hữu Dật, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Công ty CP KHKT Phượng Hải chuyên sản xuất, cung cấp nội thất phòng thí nghiệm: bàn thí nghiệm, tủ hút khí độc, tủ an toàn sinh học... và thiết bị phòng thí nghiệm...

- Giới thiệu đến khách hàng sản phẩm công ty cung cấp: nội thất phòng thí nghiệm: bàn thí nghiệm, tủ hút khí độc, tủ an toàn sinh học... và thiết bị phòng thí nghiệm...

- Chăm sóc, theo dõi khách hàng do công ty phân bổ

- Marketing, tìm kiếm, telesales mở rộng tệp khách hàng

- Tư vấn, chào giá, theo dõi tiến độ dự án, thương thảo ra hợp đồng

- Cam kết đạt doanh số mục tiêu đề ra

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên tất cả ngành nghề

- Đam mê kiếm tiền, tự tin và kiên trì

- Đi thị trường gặp gỡ khách hàng được

- Ưu tiên nam

Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Phượng Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 7-9 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực từng ứng viên.

- Hoa hồng kinh doanh theo doanh số bán hàng.

- Phụ cấp cơm trưa, chi phí công tác (xăng, vé tàu xe, máy bay, nhà nghỉ)

- Đầy đủ chế độ: nghỉ lễ, du lịch nghỉ mát, Bảo hiểm xã hội

- Thưởng lễ, thưởng tết, thưởng KPI, phép năm

- Đào tạo, nâng cao chuyên môn, cơ hội phát triển thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Phượng Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin