Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công việc chính

• Thu thập thông tin tất cả các công trình đang và sắp xây dựng trên địa bàn quản lý.

• Liên hệ bên chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu nhôm kính và các đơn vị liên quan để giới thiệu Nhôm XingFa vào công trình.

• Bám sát công việc tại các dự án liên quan đến khi dự án hoàn thiện tốt đẹp.

• Kết hợp chặt chẽ với các nhà phân phối để tổ chức các buổi triển lãm theo kế hoạch của nhà máy.

• Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7, CN), sáng làm việc từ 8h00 - 12h00 chiều từ 13h30 - 17h30 ( Nếu công ty có yêu cầu làm thêm vào thứ 7 và cn sẽ thông báo trước cho nhân viên).

• Địa điểm làm việc: Tầng 10 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN.