Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông
- Hà Nội: Tầng 10 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Công việc chính
• Thu thập thông tin tất cả các công trình đang và sắp xây dựng trên địa bàn quản lý.
• Liên hệ bên chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu nhôm kính và các đơn vị liên quan để giới thiệu Nhôm XingFa vào công trình.
• Bám sát công việc tại các dự án liên quan đến khi dự án hoàn thiện tốt đẹp.
• Kết hợp chặt chẽ với các nhà phân phối để tổ chức các buổi triển lãm theo kế hoạch của nhà máy.
• Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7, CN), sáng làm việc từ 8h00 - 12h00 chiều từ 13h30 - 17h30 ( Nếu công ty có yêu cầu làm thêm vào thứ 7 và cn sẽ thông báo trước cho nhân viên).
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
• Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng trong thị trường vật liệu xây dựng.
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sales hoặc phân phối sản phẩm.
• Có khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, cẩn trọng, thật thà.
• Biết sắp xếp, bao quát công việc, quản lý thời gian làm việc tốt.
Tại Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhôm Xingfa Quảng Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
