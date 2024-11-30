Tuyển Nhân viên kinh doanh Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 600A Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lắng nghe và giải quyết các thắc mắc của khách
- Tư vấn tận tâm từ trước đến sau khi mua hàng
- Hỗ trợ đặt hàng, đổi trả nhanh chóng
- Xử lý khiếu nại (nếu có)
- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
- Theo dõi trải nghiệm khách hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi: 19 - 30
- Năng động, nhiệt tình
- Giao tiếp tốt
- Yêu thích kinh doanh dịch vụ
Thời Gian Làm Việc:
- Tuần off 1 ngày tự chọn
Làm việc từ 8:00 - 17:00
- Năng động, nhiệt tình
- Giao tiếp tốt
- Yêu thích kinh doanh dịch vụ
Thời Gian Làm Việc:
- Tuần off 1 ngày tự chọn
Làm việc từ 8:00 - 17:00
Tại Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8.5 triệu/tháng + thưởng
- Môi trường làm việc năng động
- Du lịch hàng năm
- Cơ hội thăng tiến
- Môi trường làm việc năng động
- Du lịch hàng năm
- Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI