Tuyển Nhân viên kinh doanh Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 600A Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lắng nghe và giải quyết các thắc mắc của khách

- Tư vấn tận tâm từ trước đến sau khi mua hàng

- Hỗ trợ đặt hàng, đổi trả nhanh chóng

- Xử lý khiếu nại (nếu có)

- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

- Theo dõi trải nghiệm khách hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 19 - 30

- Năng động, nhiệt tình

- Giao tiếp tốt

- Yêu thích kinh doanh dịch vụ

Thời Gian Làm Việc:

- Tuần off 1 ngày tự chọn

Làm việc từ 8:00 - 17:00

Tại Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.5 triệu/tháng + thưởng

- Môi trường làm việc năng động

- Du lịch hàng năm

- Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Kinh Doanh Hai Phước

