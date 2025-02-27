Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tanachira Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lotte Mall Tây Hồ - 272 Đ. Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Làm việc với Cửa hàng trưởng và nhóm để đạt được mục tiêu doanh số, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh khác.

Tư vấn về nhãn hàng; tìm hiểu nhu cầu và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng; hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm phù hợp.

Cố gắng hoàn thành chỉ tiêu doanh số.

Trưng bày và bảo quản sản phẩm trong cửa hàng; giữ gìn vệ sinh quầy kệ; kiểm kê và đảm bảo số lượng hàng hóa phụ trách.

Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Phát huy tinh thần đồng đội và thái độ hợp tác nhằm giải quyết vấn đề hướng đến mục tiêu của tập thể và cá nhân.

Hiểu và thực hiện các hoạt động vận hành của hệ thống cửa hàng, cũng như đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng, cửa hàng luôn được duy trì.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu từ 18 tuổi.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ/mỹ phẩm/chăm sóc khách hàng.

Ưu tiên có thể giao tiếp tiếng Anh.

Ngoại hình chỉnh chu, lịch sự chuyên nghiệp.

Đam mê kinh doanh, dịch vụ khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Tanachira Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Hoa hồng dựa trên doanh số (doanh số offline cửa hàng + doanh số telesale cá nhân)+ Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh

Thưởng T13, thưởng cuối năm

Phụ cấp đồng phục, sản phẩm, gửi xe, phụ cấp cơm trưa

Off 1 ngày/ tuần

Phép năm 12 ngày

Được huấn luyện đào tạo kỹ năng, chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tăng lương hằng năm

BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển

