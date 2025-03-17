Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Zholding làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Zholding
- Hà Nội:
- Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
● Phục vụ khách hàng: Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng nhanh chóng và chính xác; Mở rộng mạng lưới khách hàng thân thiết
● Quản lý hàng hóa: Đảm bảo việc trưng bày hàng hóa theo đúng sơ đồ phân khu hàng hóa (layout) và sơ đồ trưng bày chi tiết hàng hóa (planogram) quy định; Đảm bảo niêm yết đúng giá.
● Quản lý tài sản: Đảm bảo tài sản & tuân thủ tiêu chuẩn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy
Quản lý tài chính
Kiểm soát chi phí theo đúng định mức và tối ưu chi phí; Nộp đủ tiền doanh thu vào két cửa hàng đúng hạn và chính xác
Linh hoạt 2 ca làm việc
: Ca sáng 07h – 15h30 ; ca chiều 14h – 22h30 (nghỉ 30p giữa ca)
Địa điểm
BT12
KĐT Xala, Hà Đông, Hà Nội.
+ Số 84 Đường 422B
Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
+ 80 Hoàng Như Tiếp,Long Biên, Hà Nội
+
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, có trách nhiệm với công việc
Giao tiếp tốt
Sức khỏe tốt
Tại Công ty cổ phần Zholding Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng BHXH theo quy định.
Trả lương mùng 8 hàng tháng, không chậm lương của nhân viên.
Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13
Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức.
Sinh nhật, hiếu hỉ đều được công ty quan tâm
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Zholding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
