Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Zholding làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

● Phục vụ khách hàng: Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng nhanh chóng và chính xác; Mở rộng mạng lưới khách hàng thân thiết

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng nhanh chóng và chính xác; Mở rộng mạng lưới khách hàng thân thiết

● Quản lý hàng hóa: Đảm bảo việc trưng bày hàng hóa theo đúng sơ đồ phân khu hàng hóa (layout) và sơ đồ trưng bày chi tiết hàng hóa (planogram) quy định; Đảm bảo niêm yết đúng giá.

Đảm bảo việc trưng bày hàng hóa theo đúng sơ đồ phân khu hàng hóa (layout) và sơ đồ trưng bày chi tiết hàng hóa (planogram) quy định; Đảm bảo niêm yết đúng giá.

● Quản lý tài sản: Đảm bảo tài sản & tuân thủ tiêu chuẩn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy

Đảm bảo tài sản & tuân thủ tiêu chuẩn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy

Kiểm soát chi phí theo đúng định mức và tối ưu chi phí; Nộp đủ tiền doanh thu vào két cửa hàng đúng hạn và chính xác

Linh hoạt 2 ca làm việc

: Ca sáng 07h – 15h30 ; ca chiều 14h – 22h30 (nghỉ 30p giữa ca)

BT12

KĐT Xala, Hà Đông, Hà Nội.

+ Số 84 Đường 422B

Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

+ 80 Hoàng Như Tiếp,Long Biên, Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 tháng, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ,...

Trung thực, có trách nhiệm với công việc

Giao tiếp tốt

Sức khỏe tốt

Tại Công ty cổ phần Zholding Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 VNĐ + thưởng

Được tham gia đóng BHXH theo quy định.

Trả lương mùng 8 hàng tháng, không chậm lương của nhân viên.

Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13

Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức.

Sinh nhật, hiếu hỉ đều được công ty quan tâm

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Zholding

