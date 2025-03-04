Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Zento Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 569/2 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cần tuyển 02 nữ bán hàng tại cửa hàng Thiết bị vệ sinh

Mô tả công việc:

+ Tư vấn bán hàng tại cửa hàng

+ Vệ sinh cửa hàng, hàng mẫu

+ Lên kho lấy hàng cho khách

+ Hỗ trợ khách hàng online, thời gian rảnh đăng bài tìm kiếm khách hàng

Thời gian và địa chỉ làm việc:

+ 8h30 - 18h30 từ thứ 2 đến thứ 7

+ Nghỉ lễ theo quy định của NN và DN ( Làm thêm CN có phụ cấp thêm )

+ Làm việc tại địa chỉ 569/2 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

+ Ngoại hình ưa nhìn

+ Thật thà, chăm chỉ, nhanh nhẹn

+ Có phương tiện đi lại

+ Thành thạo máy tính là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

+ Được hướng dẫn nghiệp vụ bán hàng cơ bản

+ Lương cơ bản + hỗ trợ 8-9tr/ tháng

+ Hưởng các chế độ theo quy định của NN và DN

+ Đóng BHXH sau khi hết thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam

