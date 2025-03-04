Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Zento Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 569/2 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Cần tuyển 02 nữ bán hàng tại cửa hàng Thiết bị vệ sinh
Mô tả công việc:
+ Tư vấn bán hàng tại cửa hàng
+ Vệ sinh cửa hàng, hàng mẫu
+ Lên kho lấy hàng cho khách
+ Hỗ trợ khách hàng online, thời gian rảnh đăng bài tìm kiếm khách hàng
Thời gian và địa chỉ làm việc:
+ 8h30 - 18h30 từ thứ 2 đến thứ 7
+ Nghỉ lễ theo quy định của NN và DN ( Làm thêm CN có phụ cấp thêm )
+ Làm việc tại địa chỉ 569/2 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
+ Ngoại hình ưa nhìn
+ Thật thà, chăm chỉ, nhanh nhẹn
+ Có phương tiện đi lại
+ Thành thạo máy tính là 1 lợi thế
Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
+ Được hướng dẫn nghiệp vụ bán hàng cơ bản
+ Lương cơ bản + hỗ trợ 8-9tr/ tháng
+ Hưởng các chế độ theo quy định của NN và DN
+ Đóng BHXH sau khi hết thời gian thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam
