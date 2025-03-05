Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STARCARE24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 2 - cc1 Trường Sơn, F15, Q10, HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các buổi livestream/stream trên các nền tảng khác nhau (Facebook, YouTube, TikTok, Twitch, v.v.)

Tìm kiếm và lựa chọn nội dung phù hợp với đối tượng khán giả mục tiêu.

Tạo dựng và tương tác với cộng đồng người xem, xây dựng fanpage và các kênh truyền thông xã hội.

Quản lý và theo dõi hiệu quả của các buổi livestream/stream, phân tích số liệu và báo cáo.

Thực hiện các hoạt động marketing và quảng bá các buổi livestream/stream.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ livestream/stream như phần mềm chỉnh sửa video, phần mềm quản lý chat, v.v.

Cập nhật xu hướng và kiến thức về livestream/stream để tối ưu hiệu quả công việc.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing tổng thể.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có đam mê với công việc livestream/stream và truyền thông trực tuyến.

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin trước ống kính và tương tác với khán giả.

Khả năng diễn đạt lưu loát, giọng nói truyền cảm.

Nắm bắt nhanh các xu hướng mới trên mạng xã hội.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng livestream/stream phổ biến.

Tại CÔNG TY TNHH STARCARE24H Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện.

Cơ hội được học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực livestream/stream.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STARCARE24H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin