Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LENS OPTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 204 Trần Quốc Thảo Q3 HCM, Quận 3

- Quản lý các gian hàng của công ty trên sàn TMĐT Shopee, Lazada (chủ yếu Shopee)

- Lên kế hoạch, đề xuất các phương án tăng trưởng doanh số hàng tháng.

- Phân bổ và quản lý chi hiệu quả để đảm bảo không vượt qua ngân sách đã được phê duyệt thông qua hệ thống báo cáo.

- Phân tích, theo dõi, báo cáo thường xuyên các chỉ số của các kênh để có phương án hành động kịp thời.

- Lập Kế hoạch quảng cáo ngoại sàn, nội sàn để đạt mục tiêu Doanh thu và ROAS (Return on Ads Spent).

- Đề xuất concept CTKM/sản phẩm/combo, tham gia các DEAL, CAMPAIGN, kế hoạch khuyến mãi của kênh bán sao cho đạt hiệu quả cao nhất mà vẫn phù hợp với ngân sách đặt ra, để nâng cao uy tín của shop trên sàn, tăng doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi.

- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm vận hành Shopee/Lazada/Tiktok Shop

- Hiểu về SEO, phân tích dữ liệu TMĐT, biết cách đọc & tối ưu số liệu trên Seller Center

- Thành thạo Google Sheets nâng cao, Excel, Power BI, hoặc SQL cơ bản là một lợi thế

- Có tư duy tài chính cơ bản: hiểu ROAS, CPO, lợi nhuận ròng để tối ưu hiệu quả chi tiêu

- Biết cách sử dụng công cụ AI, chatbot để tối ưu quy trình vận hành TMĐT

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chạy quảng cáo, triển khai TikTok Shop, Livestream bán hàng

- Trung thực, nhanh nhẹn, thích học hỏi và chủ động cập nhật xu hướng TMĐT mới

- Tự tin trước camera, có khả năng diễn xuất là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH LENS OPTIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.5tr - 10 tr + thưởng KPI

Thử việc 2 tháng, 85% lương chính thức

12 ngày phép năm

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, không gò bó, hoà đồng

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Thưởng, du lịch, nghỉ phép, bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LENS OPTIC

