Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Totality làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 44/3 Đường 44, ấp Hậu, Xã Tân Thông Hội,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Khai thác thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

-Tư vấn giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng.

-Phối hợp làm việc theo nhóm để thực hiện đạt được doanh số cao nhất.

-Tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường.

-Nắm bắt nhu cầu của khách hàng nhằm tăng trưởng doanh số

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi

- Ưu tiên người có kinh nghiệm kinh doanh

- Yêu cầu chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Totality Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: Lương cứng 7.300.000+ hoa hồng

-Làm giờ hành chính từ 8h00 đến 17h00

-Được đào tạo ban đầu và từng đợt trong suốt quá trình làm việc

-Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến

-Được trang bị đầy đủ dụng cụ làm viêc như máy tính….

-Thu nhập và các chế độ phụ cấp hấp dẫn

-Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ hiện hành, Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Totality

