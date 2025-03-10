Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tân Phạm Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Thới An 15, Khu Phố 6, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh kênh MT:

1.

Hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh kênh MT:

- Theo dõi tình hình bán hàng tại các hệ thống MT, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng, công nợ, hợp đồng.

- Tổng hợp dữ liệu doanh số, phân tích hiệu quả kinh doanh và báo cáo định kỳ cho cấp trên.

- Hỗ trợ triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định của công ty cũng như đối tác MT.

2. Quản lý chương trình khuyến mãi và hợp đồng:

2.

Quản lý chương trình khuyến mãi và hợp đồng:

- Hỗ trợ xây dựng và theo dõi các chương trình khuyến mãi, đảm bảo thực hiện đúng ngân sách và thời gian.

- Quản lý hợp đồng với các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đảm bảo thực hiện đúng điều khoản và cam kết.

- Làm việc với bộ phận Marketing để triển khai các chương trình trưng bày, quảng bá sản phẩm tại điểm bán.

3. Phối hợp với các bộ phận liên quan:

3.

Phối hợp với các bộ phận liên quan:

- Phối hợp với bộ phận Kho vận và CSKH để đảm bảo hàng hóa được cung ứng đúng tiến độ.

- Hỗ trợ phòng Kế toán trong việc theo dõi công nợ, xử lý chứng từ thanh toán của khách hàng.

- Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc xử lý các yêu cầu đặc biệt từ đối tác MT.

4. Quản lý dữ liệu và báo cáo:

4.

Quản lý dữ liệu và báo cáo:

- Cập nhật danh sách khách hàng, đối tác và theo dõi tình hình hợp tác.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ về doanh số, thị trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

5. Báo cáo và phân tích

- Báo cáo định kỳ về tình hình doanh số, tiến độ công việc, và phản hồi của khách hàng.

- Theo dõi thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, và cập nhật xu hướng ngành may mặc để tư vấn hiệu quả hơn cho khách hàng.

- Đề xuất các cải tiến liên quan đến sản phẩm và quy trình bán hàng dựa trên thông tin từ thị trường.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu có thể đi lại công tác (bằng xe máy) các điểm bán để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, set up chương trình, sự kiện bán hàng tại các kênh.

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong ngành Kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với kênh MT.

- Hiểu biết về ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc thời trang là một lợi thế.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

- Trách nhiệm và chủ động trong công việc.

- Không ngại thử thách nhiệm vụ mới.

- Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ CRM.

- Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp báo cáo và sử dụng Excel tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

- Khả năng làm việc nhóm, phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau.

Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (Lương cơ bản + Phụ cấp) xứng đáng với năng lực, hiệu quả kinh doanh.

Thưởng doanh thu.

Thưởng lợi nhuận.

Thưởng tháng 13

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, cách giải quyết vấn đề và giao tiếp với khách hàng trong quá trình làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin