Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH TLHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 198 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chịu trách nhiệm quản lí Kênh Tiktok/ Shoppe của công ty.

- Xây dựng và quản lí gian hàng Tiktok/ Shoppe

- Chịu trách nhiệm về Media plan của Kênh.

- Xử lí các vấn đề của gian hàng.

- Kết hợp với các phòng ban (kho vận, kinh doanh, kế toán)để vận hành gian hàng.

- Lên kế hoạch và tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn, tạo các voucher, deal theo chương trình từng tháng/tuần ngày nhằm duy trì và phát triển doanh số

-Đăng tải sản phẩm mới, sử lýđơn hàng và duy trìđơn hàng hằng ngày.

- Nắm rõ quy tắc vận hành trên tiktok, shopee.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệpđại học chuyên ngành Thương mạiđiện tử, Marketing, ... hoặc các ngành học liên quan.

- Kiến thức và kỹ năng:

- Am hiểu sâu về Tiktok/ Shopee và nắm vững kiến thức hoặcđã từng trực tiếp vận hành.

- Có kiến thức hoặc kinh nghiệm bán lẻ và bán hàng online.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có tinh thần đồngđội, tháiđộ tích cực

- Nhanh nhẹn, khéo léo, bình tĩnh, kiên nhẫn

Quyền Lợi

- Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng.

-Được hưởngđầyđủ chếđộ theo luật laođộng

- Môi trường làm việc năngđộng, thân thiện.

- Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty vàđánh giá năng lực (ngoài lương tháng 13)

- Chính sách mua hàng của công ty với giáưuđãi

Và còn nhiều quyền lợi khácđangđợi các bạn ứng viên.

