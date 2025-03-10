Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH TLHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH TLHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

HỘ KINH DOANH TLHOUSE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HỘ KINH DOANH TLHOUSE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH TLHOUSE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 198 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chịu trách nhiệm quản lí Kênh Tiktok/ Shoppe của công ty.
- Xây dựng và quản lí gian hàng Tiktok/ Shoppe
- Chịu trách nhiệm về Media plan của Kênh.
- Xử lí các vấn đề của gian hàng.
- Kết hợp với các phòng ban (kho vận, kinh doanh, kế toán)để vận hành gian hàng.
- Lên kế hoạch và tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn, tạo các voucher, deal theo chương trình từng tháng/tuần ngày nhằm duy trì và phát triển doanh số
-Đăng tải sản phẩm mới, sử lýđơn hàng và duy trìđơn hàng hằng ngày.
- Nắm rõ quy tắc vận hành trên tiktok, shopee.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệpđại học chuyên ngành Thương mạiđiện tử, Marketing, ... hoặc các ngành học liên quan.
- Kiến thức và kỹ năng:
- Am hiểu sâu về Tiktok/ Shopee và nắm vững kiến thức hoặcđã từng trực tiếp vận hành.
- Có kiến thức hoặc kinh nghiệm bán lẻ và bán hàng online.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có tinh thần đồngđội, tháiđộ tích cực
- Nhanh nhẹn, khéo léo, bình tĩnh, kiên nhẫn

Tại HỘ KINH DOANH TLHOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng.
-Được hưởngđầyđủ chếđộ theo luật laođộng
- Môi trường làm việc năngđộng, thân thiện.
- Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty vàđánh giá năng lực (ngoài lương tháng 13)
- Chính sách mua hàng của công ty với giáưuđãi
Và còn nhiều quyền lợi khácđangđợi các bạn ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH TLHOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH TLHOUSE

HỘ KINH DOANH TLHOUSE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 99 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

