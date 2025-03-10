Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ASICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng: Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

·Thường xuyên kiểm tra, sắp xếp hàng hoá, hướng dẫn khách hàng xem sản phẩm. Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.

·Vệ sinh cửa hàng và khu vực làm việc hàng ngày.

·Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý cửa hàng.

Yêu Cầu Công Việc

·Tốt nghiệp tối thiểu THPT trở lên.

·Nam/ nữ, tuổi từ 18 trở lên, yêu cầu kinh nghiệm bán hàng từ 01 năm trở lên và sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng…

·Có niềm đam mê thời trang thể thao, yêu thích công việc bán hàng.

·Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở.

·Đáp ứng được thời gian làm việc: Ca xoay 8 tiếng/ngày, được off 1 ngày/ 1 tuần

Ca 1: 09:30 - 17:30

Ca 2: 14:00 - 22:00.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH ASICS VIETNAM

·Thu nhập từ hấp dẫn = Lương cứng + Thưởng doanh số cửa hàng + Tăng ca

(Tùy năng lực ứng viên sẽ được thỏa thuận lương cơ bản theo kinh nghiệm hoặc cấp bậc)

· Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành.

· Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện

· Thưởng doanh sốtheo chính sách của công của công ty.

· Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động:BHYT, BHXH, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển

