Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô số C8, C9, C10 - 1 đường N5B KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Điều chỉnh cập nhật bảng giá hằng ngày trên phần mềm theo yêu cầu BGĐ/Quản lý.

Soạn và chuẩn bị mẫu sản phẩm theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Khai thác nhu cầu Khách hàng, gửi thông tin chào hàng cho Khách hàng, theo dõi tiến độ, báo cáo cho BGĐ/Quản lý.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo định hướng của BGĐ/Quản lý.

Trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống phần mềm, cập nhật đúng mặt hàng có trong bảng giá.

Soạn thảo báo giá, hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, cho Khách hàng, kiểm tra và trình ký hồ sơ.

Quản lý lưu trữ hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Hỗ trợ team Kinh doanh cập nhật tiến độ hàng giao theo chỉ định của quản lý trực tiếp.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên như theo dõi thanh toán một số chi phí công tác, mua quà tặng khách hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

Các công việc khác phát sinh khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 02 năm vị trí tương đương.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến kinh doanh, quản trị, thương mại.

Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là Excel.

Có kiến thức kinh doanh khách hàng B2B, khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Chủ động, năng động và có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn về bán hàng online và quản lý đơn hàng

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Có suất cơm trưa miễn phí cho nhân viên

Có xe đưa đón nhân viên hàng ngày

Được nghỉ 01 Thứ 7 trong tháng khi là nhân viên chính thức.

Xe đưa đón tại 212 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tân Phú

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

